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Банковая думает, что из-за дела Порошенко они смогут его не допустить на возможные перевыборы Рады, - нардеп Буймистер

24 декабря, 2021 пятница
20:41
Общество

Нардеп Людмила Буймистер считает, что подозрение Петру Порошенко фактически объявил президент Владимир Зеленский

Об этом она заявила в программе "Политклуба Виталия Портникова" на Еспресо.TV.

"Это большое новогоднее шоу с неукраинскими режиссерами и плохими украинскими актерами. Господину Порошенко объявляет подозрение де-факто человек, который уже слил украинскую энергетическую систему, сорвал отопительный сезон - и все это в интересах агрессора. Подставил наши спецслужбы и слил наших разведчиков. Уменьшил расходы на армию, когда враг стоит на границе, и развел еще коррупцию на "Большом строительстве", - сказала Буймистер.

По ее словам, теперь главные коррупционные сделки на улице Банковой.

"Под это вся вертикаль власти голосует то бюджеты, то постановления правительства. Именно сейчас это произошло по одной причине, сегодня в парламенте ситуация не очень стабильная. Адекватные проукраинские политики начинают видеть и понимать, насколько не туда сегодня движется страна. Уже начались разговоры, чтобы сложить мандаты и переизбрать парламент, чтобы не давать совершать тот слив национальных интересов. Нас просто будут подводить к голосованию за капитуляцию Украины и будут голосовать за это "СН" с олигархическими группами", - добавила нардеп.

Она считает, что в Офисе президента думают: при этом подозрении Порошенко не сможет пойти на досрочные выборы в парламент как первый номер своей политсилы.

"Таким образом, они думают, что остановят процесс того, что парламент пойдет на перевыборы. Такой план. Я уверена, что Петра Алексеевича такие игрища не остановят. Если будут очередные "Харьковские соглашения" в стенах ВР, украинский парламент достойно с этим справится и пойдет на перевыборы", - подытожила Буймистер.
 

  • Напомним, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн грн.
  • СБУ вручила подозрение по этому делу экс-министру энергетики Демчишину. По версии СБУ, он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн грн.
  • Государственное бюро расследований заявило, что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
  • Порошенко находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине января.
  • В Офисе генпрокурора в комментарии сообщили, что согласовали арест Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд грн. В Печерском суде Киева заявили, что разрешили задержать пятого президента с целью доставки в суд. Впоследствии в суде добавили, что не получили ходатайства относительно меры пресечения.

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Верховная Рада
Петр Порошенко
Виталий Портников
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