Об этом информирует Национальный банк Украины .

"С 1 января 2023 года Национальный банк начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003–2007 годов (т.е. предыдущего поколения) с целью постепенной их замены на обновленные денежные знаки", – говорится в сообщении.

На смену в обращение поступят обновленные банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения и монеты – 5 и 10 гривен образца 2018 года.

Согласно сообщению, главная цель такого решения – повышение качества наличных денег в обращении, из-за износа банкнот предыдущего поколения, которые уже достаточно длительное время находятся в обращении, улучшения наличных расчетов и их удобства для населения. Кроме того, большое количество различных дизайнов банкнот одного номинала в обращении может приводить к путанице, отметили в НБУ.

"Постепенная замена банкнот предыдущих поколений на соответствующие оборотные монеты и осовремененные банкноты повысят защиту и качество денег и сделают расчет более удобным для граждан. Это не создаст неудобств, но принесет пользу и государству, и банкам, и торговым сетям, и гражданам", – добавляют в НБУ.

С начала 2023 года начнется постепенное изъятие из наличного обращения банкнот – 5, 10, 20 и 100 грн, в том числе банки Украины не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций, а НБУ перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков.

Такие банкноты остаются действительными, поэтому украинцы смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений.

Потребительские цены в сентябре 2022 г. выросли на 1,9% по сравнению с августом. В годовом исчислении инфляция ускорилась с 23,8% до 24,6%. В сентябре 2021 г. была зафиксирована инфляция в 1,2%.

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