Банки заложников – стандартная тактика террориста
Байден испытывает давление со стороны общественности, журналистов и оппозиции, которые считают, что он использовал не все полномочия, чтобы договориться с террористами-мясниками
Путин из MbS договорились о возвращении иностранных заложников, но не граждан США.
Ведь именно Байден, как кость в горле, мешает союзу Путин-Си покорить Украину.
Поэтому Бритни Грайнер, известная спортсменка, после восьми месяцев содержания под стражей, получила марихуану для собственного потребления в мизерном количестве 9 лет содержания под стражей.
Учитывая, что это было решение апелляции, на днях ее могут перевезти в колонию.
Байден испытывает давление со стороны общественности, журналистов и оппозиции, которые считают, что он использовал не все полномочия, чтобы договориться с террористами-мясниками.
Бритни Грайнер, известная спортсменка, после восьми месяцев содержания под стражей в России, получила за марихуану для собственного потребления в скудном количестве 9 лет содержания под стражей
Белый дом предложил Кремлю Виктора Бута, торговца смертью, вокруг которого Россия построила бурную кампанию "Своих не бросаем".
Бут, после многих лет в американской тюрьме, с потерянными контактами и умениями, уже не пользуется США. Но пользуется символической пользой для РФ.
Пока россияне играли в "кошки — мышки", и не отказываясь, и не соглашаясь, и не предлагая своего.
Банки заложников – стандартная тактика террориста. Еще одна форма шантажа диктатур. Тех, для кого человеческие жизни – пешки в игре. Для кого-то на бабки и влияние, а кому-то на жизнь и смерть.
Банки заложников – стандартная тактика террориста. Еще одна форма шантажа диктатур
И еще раз скажу. Это война не только о территориальных границах. Не столько о суверенитете. И даже не об уничтожении России. Это о том, в какой системе мы будем жить завтра: в демократии или в диктатуре. В мире Путина-Си или там, где свобода и человеческая жизнь не забыты воспоминания из далекого прошлого, а ценность настоящего.
Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).
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