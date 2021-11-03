Банки заключили 1 тыс. договоров по программе доступной ипотеки на общую сумму более 860 млн грн
Украинские банки заключили 1 тыс. договоров по государственной программе "Доступная ипотека под 7%" на общую сумму 864,4 млн грн
Об этом сообщает Правительственный портал.
По информации Министерства финансов, на сегодняшний день в рамках государственной программы "Доступная ипотека" подписано 1 тыс. кредитных договоров на общую сумму 864,36 млн грн. В общей сложности банки получили 1240 заявок на общую сумму 1,4 млрд грн.
По словам председателя совета Фонда развития предпринимательства Юрия Драганчука, на этой неделе должно быть подписано еще больше ипотечных договоров.
"Кроме того, количество обычных ипотечных кредитов в текущем году увеличилось почти в три раза по сравнению с прошлыми годами. Это говорит о возобновлении ипотечного рынка, который фактически находился в замороженном состоянии после кризиса 2008 года", - цитирует пресс-служба слова Драганчука.
Он добавил, что правительство недавно приняло изменения для большего привлечения участников к программе "Доступная ипотека 7%" и "Доступные кредиты 5-7-9%".
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