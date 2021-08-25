Банки выдали доступных ипотек более чем на полмиллиарда гривен, - Минфин

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.



Согласно сообщению, банки по состоянию на 25 августа заключили 730 кредитных договоров на общую сумму 617, 5 млн грн. Почти четверть из них - 23,3% - были заключены на первичном рынке, а 76,7% - на вторичном.



В общем, отметили в пресс-службе, банки получили 1095 заявок на участие в программе на общую сумму 943, 85 млн грн, из которых 22,3% составил первичный рынок, а 77,7% - вторичный.



По информации ведомства, в программе задействовано 23 региона. Самыми активными стали м. Киев - 33,2% заявлений, Киевская обл. - 30,8% заявлений, Харьковская обл. - 6,3% заявлений, Львовская обл. - 5,8% заявлений, Ровенская обл. - 4,3% заявлений. На другие области пришлось 19,6% заявлений.



В пресс-службе отметили, что банки, которые присоединились к госпрограмме, продолжают совершенствовать собственные процедуры в соответствии с условиями программы, разрабатывают информационные материалы для потенциальных заемщиков, проводят обучение персонала.

Напомним, Кабинет министров утвердил компенсации стоимости ипотеки до уровня 7% годовых.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал детали и условия участия в государственной программе "Доступная ипотека 7%".

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