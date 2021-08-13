Банки в первом полугодии увеличили ипотечное кредитование более чем в три раза, - НБУ

Об этом сообщила пресс служба НБУ.



"По сравнению с первым полугодием прошлого года объемы нового ипотечного кредитования выросли в 2,5 раза по количеству договоров и в 3,4 раза в денежном выражении", - говорится в сообщении.



Всего, по данным регулятора, в январе-июне этого года банки выдали 4 652 ипотечных кредита на общую сумму более 3,6 млрд грн. В частности, за второй квартал было выдано 2 839 кредитов на почти 2,3 млрд грн, а в июне - 955 ипотек на сумму 774,6 млн грн.



В пресс-службе отметили, что 90% от всех предоставленных ипотечных кредитов - как по количеству договоров, так и в денежном выражении - составили кредиты на покупку жилья на вторичном рынке, а 90% всех сделок заключили пять крупнейших банков.



По данным регулятора, средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредитования в июне составила 17,3% на первичном рынке и 13,2% - на вторичном. За второй квартал ставки снизились соответственно на 0,1 п.п. и на 0,7 п.п.

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