Банки третий квартал подряд смягчают требования предоставления потребительских кредитов, - опрос НБУ

Об этом говорится в результатах Опросы НБУ об условиях банковского кредитования.



"Стандарты кредитования населения смягчаются третий квартал подряд. По ипотечным кредитам - благодаря положительным ожиданиям перспектив рынка недвижимости. Для потребительских кредитов это связано с позитивными ожиданиями платежеспособности потребителей и общей экономической активности, а также с конкуренцией с другими банками и небанковскими финансовыми учреждениями", - говорится в сообщении.



Отмечается, что уровень одобрения заявок вырос преимущественно на потребительские кредиты. Каждый пятый банк считает долговую нагрузку домохозяйств низкой.



Кроме того, банки отметили рост спроса на бизнес-кредиты в течение апреля-июня. Больше всего спрос вырос на ссуды малому и среднему предпринимательству (МСП), гривневые и краткосрочные депозиты. Главными факторами этого в регуляторе назвали снижение процентных ставок, потребность предприятий в капитальных инвестициях и оборотном капитале.



"Смягчеие кредитоспособности для бизнеса банки отмечают третий квартал подряд и объясняют это высоким уровнем ликвидности, усилением конкуренции с другими банками, положительными ожиданиями относительно общей экономической активности и развития отдельных отраслей, прежде всего для МСП", - отметили в НБУ.



Треть банков отметили в отчетном периоде рост уровня одобрения заявок вследствие снижения процентных ставок, прежде всего крупным компаниям, а также из-за увеличения размера займов.



В НБУ также добавили, что в апреле-июне участники опроса отметили умеренный рост риска ликвидности, кредитного и процентного рисков.

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