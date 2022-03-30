Банки, семьи олигархов и криптовалюты. В ЕС готовят новый пакет санкций против России и ее партнеров
Европейские страны рассматривают возможность расширения санкций на большее количество банков, на дополнительных членов семей олигархов, на усиление ограничения использования криптовалют и на посредников, помогающих России уклоняться от финансовых ограничений
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Новый пакет формируется как раз в то время, когда США и Европейский Союз готовят совместные оперативные группы, направленные на обеспечение эффективной реализации санкций, уже объявленных против России из-за ее вторжения в Украину.
Трансатлантические усилия включают работу по давлению на третьи страны, позволяющие российским олигархам и компаниям перемещать активы, размещенные за пределами России, в обход западных санкций.
Также обсуждается, вносить ли Россию в черный список ЕС, хотя чиновники говорят, что решение по этому поводу неизбежно.
Предложение о новых санкциях ожидается на следующей неделе от Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС. Тогда предложение должны согласовать все 27 государств-членов.
После четырех пакетов санкций против олигархов и других ведущих российских бизнесменов, фокус в Брюсселе и в Вашингтоне перешел с ударов по новым секторам российской экономики на ликвидацию лазеек в санкциях и усиление их влияния.
Представители США сейчас находятся в Брюсселе, где обсуждают применение санкций. Замминистра финансов Уолли Адейемо заявил, что правительство США и его союзники планируют наложить санкции на учреждения и лиц, помогающих российским олигархам скрывать свои активы, в то время как правительства также работают над новыми мерами, направленными на нарушение цепочек поставок, чтобы лишить Россию возможности вести войну.
- Напомним, Владимир Зеленский подчеркнул, что санкции должны быть качественными, а не для заголовков медиа. Следовательно, создадут группу экспертов, которая будет отслеживать эффективность и недостатки уже существующих санкций и потребность новых.
- А разведка уже отмечает, что из-за санкций в России сорвано выполнение военного заказа.
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