Банки, семьи олигархов и криптовалюты. В ЕС готовят новый пакет санкций против России и ее партнеров

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Новый пакет формируется как раз в то время, когда США и Европейский Союз готовят совместные оперативные группы, направленные на обеспечение эффективной реализации санкций, уже объявленных против России из-за ее вторжения в Украину.



Трансатлантические усилия включают работу по давлению на третьи страны, позволяющие российским олигархам и компаниям перемещать активы, размещенные за пределами России, в обход западных санкций.

Также обсуждается, вносить ли Россию в черный список ЕС, хотя чиновники говорят, что решение по этому поводу неизбежно.

Предложение о новых санкциях ожидается на следующей неделе от Европейской комиссии, исполнительного органа ЕС. Тогда предложение должны согласовать все 27 государств-членов.

После четырех пакетов санкций против олигархов и других ведущих российских бизнесменов, фокус в Брюсселе и в Вашингтоне перешел с ударов по новым секторам российской экономики на ликвидацию лазеек в санкциях и усиление их влияния.

Представители США сейчас находятся в Брюсселе, где обсуждают применение санкций. Замминистра финансов Уолли Адейемо заявил, что правительство США и его союзники планируют наложить санкции на учреждения и лиц, помогающих российским олигархам скрывать свои активы, в то время как правительства также работают над новыми мерами, направленными на нарушение цепочек поставок, чтобы лишить Россию возможности вести войну.

Напомним, Владимир Зеленский подчеркнул, что санкции должны быть качественными, а не для заголовков медиа. Следовательно, создадут группу экспертов, которая будет отслеживать эффективность и недостатки уже существующих санкций и потребность новых.

А разведка уже отмечает, что из-за санкций в России сорвано выполнение военного заказа.

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