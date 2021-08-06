Банки получили 71 млн грн дохода за первый год коммерческого использования системы BankID НБУ
Украинские банки получили 71 млн грн дохода от коммерческого использования системы идентификации BankID НБУ
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Согласно сообщению, за первый год коммерческого использования Системы BankID НБУ абоненты-идентификаторы получили от абонентов, предоставляющих услуги доход в размере 71 млн грн за успешные электронные подтверждения дистанционной идентификации пользователей.
По словам заместителя директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольги Василевой, в течение года после внедрения коммерческой модели использования системы BankID НБУ к ней активно подключались банки, небанковские финансовые учреждения, телеком-операторы, негосударственные пенсионные фонды и другие коммерческие учреждения.
Так, в регуляторе отметили, что к системе пока подключены все системно важные банки.
По данным НБУ, ежедневно с использованием системы осуществляется почти 60 тыс. успешных электронных дистанционных идентификаций пользователей.
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