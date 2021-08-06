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Банки получили 71 млн грн дохода за первый год коммерческого использования системы BankID НБУ

6 августа, 2021 пятница
10:28
Экономика BankID

Украинские банки получили 71 млн грн дохода от коммерческого использования системы идентификации BankID НБУ

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, за первый год коммерческого использования Системы BankID НБУ абоненты-идентификаторы получили от абонентов, предоставляющих услуги доход в размере 71 млн грн за успешные электронные подтверждения дистанционной идентификации пользователей.

По словам заместителя директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольги Василевой, в течение года после внедрения коммерческой модели использования системы BankID НБУ к ней активно подключались банки, небанковские финансовые учреждения, телеком-операторы, негосударственные пенсионные фонды и другие коммерческие учреждения.

Так, в регуляторе отметили, что к системе пока подключены все системно важные банки.

По данным НБУ, ежедневно с использованием системы осуществляется почти 60 тыс. успешных электронных дистанционных идентификаций пользователей.

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НБУ
идентификация
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