Об этом сообщает Bloomberg.

Государственный банк Индии и Bank of Baroda сообщили нефтепереработчикам, что они не будут обрабатывать платежи за нефть, купленную сверх лимита.

Индия вместе с Китаем стали ключевыми покупателями российской сырой нефти после того, как большинство других избегали ее поставок после вторжения в Украину. Страна Южной Азии воспользовалась преимуществами более дешевых баррелей, закупив рекордные объемы и подняв Россию до своего главного поставщика после Ирака и Саудовской Аравии.

В то время как Индия импортирует российскую нефть на основе поставки, учитывающей логистику и другие расходы, банки требуют детали так называемых цен на борту, чтобы гарантировать, что они на уровне или ниже 60 долларов за баррель. Этот уровень освобождает от санкций Европейского Союза, запрещающих использование судоходства, банковской деятельности и страхования от членов блока.

Россия все еще может транспортировать и продавать нефть по любой цене, если она не использует услуги и суда G-7 и ЕС, хотя это дает меньше возможностей.

ОПЕК+ всколыхнула рынки в начале этого месяца после неожиданного объявления о сокращении производства. Brent – международный эталонный показатель – поднялся на 8% после этого шага и с тех пор начал расти, торгуясь выше 87 долларов за баррель в четверг, 13 апреля.

Российская нефть торгуется ниже Brent, но если контрольный показатель поднимется выше 95 долларов за баррель, это поднимет цены на нефть выше верхнего лимита, сказал руководитель НПЗ. Другой руководитель нефтеперерабатывающего завода в Мумбае сказал, что компании могут обратить внимание на другие индийские банки, имеющие небольшие зарубежные контакты и готовые обрабатывать платежи, не опасаясь огорчить США.

Рост цен на нефть может осложнить заключение долгосрочных соглашений с российскими поставщиками. Indian Oil Corp., крупнейший государственный нефтеперерабатывающий завод страны, уже подписал соглашение с ОАО "Роснефть", но другим меньшим переработчикам трудно вести переговоры о контрактах.

Торговля сырой нефтью выше лимита может привести к уменьшению количества танкеров, желающих перевозить грузы, что приведет к ограничению российских потоков в Индию, сказала Серена Хуанг, аналитик Vortexa Ltd. Меньший флот также повысит расходы на фрахт и сделает экономику менее привлекательной.