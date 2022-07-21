Банки будут продавать безналичную валюту гражданам с 21 июля, - нардеп
Национальный банк Украины разрешил продавать безналичную валюту украинцам при оформлении депозита от трех месяцев
Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграме.
"НБУ позволит банкам с 21 июля 2022 года продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн", - написал он.
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