Об этом сообщил народный депутат, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграме.

"НБУ позволит банкам с 21 июля 2022 года продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн", - написал он.

Нацбанк впервые с начала полномасштабной войны сменил официальный курс доллара.

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