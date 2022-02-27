Банкам упростили зачисление средств на поддержку ВСУ
Национальный банк Украины на период действия военного положения упростил отдельные требования по проверке источников наличных средств в случае проведения банками финансовых операций, направленных на поддержку Вооруженных сил Украины
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Национальный банк Украины на период действия военного положения упростил отдельные требования по проверке источников происхождения наличных средств при проведении банками финансовых операций, направленных на поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком.
Все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны приниматься банками в соответствии с требованиями Закона Украины "О предотвращении и противодействии (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и других нормативно-правовых актов, принятых во исполнение этого закона.
По информации пресс-службы НБУ, соответствующее решение утверждено постановлением Национального банка Украины от 27 февраля Постановление вступает в силу сегодня.
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