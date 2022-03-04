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Банк, созданный с участием Китая, прекращает работу в России и Беларуси

4 мартa, 2022 пятница
00:09
Экономика

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций разорвал сотрудничество с Россией и Беларусью из-за войны в Украине

Об этом говорится в заявлении банка, передает Еспресо.TV.

"Поскольку в Украине разворачивается война, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) выражает свое мнения и соболезнования всем, кто пострадал. Наши сердца обращаются ко всем страдающим", — сказано в документе.

AIIB отмечает, что является многосторонней организацией, созданной на основе международного договора, и соблюдение международного права лежит в основе учреждения. Руководство АБИИ считает, что многосторонность обеспечивает наилучшую основу сотрудничества стран в решении общих проблем и поддержке развития.

"Наш банк активно отслеживает ситуацию и оценивает ее влияние на деятельность АБИИ и экономики наших членов. Мы, руководство, сделаем все возможное, чтобы защитить финансовую целостность АБИИ на фоне развивающейся экономической и финансовой ситуации. При этих обстоятельствах и в интересах Банка руководство решило, что все действия, связанные с Россией и Беларусью, приостановлены и пересмотрены", — говорится в заявлении банка.

Добавим, что АБИИ с учетным капиталом в $100 млрд создано по инициативе Китая для финансирования инфраструктурных проектов стран региона. Членами Азиатского банка инфраструктурных инвестиций являются 57 стран. Китаю принадлежит самая большая доля, что дает ему право вето. По данным российского Минэкономразвития, доля РФ в банке составляет 6,5%.

  • Напомним, отключение от SWIFT коснется 70% банков России и 630 миллиардов долларов.
  • ЕС и США ввели новые санкции и начинают отключать Россию от SWIFT.
  • Крупнейшие банки Китая применили санкции в отношении России.
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