Банк случайно отправил на Рождество £130 млн клиентам в Великобритании
В рождественское утро испанский банк Santander по ошибке отправил десяткам тысяч британских клиентов £130 млн
Об этом сообщает BBC.
25 декабря испанский банк Santander по ошибке внес 130 миллионов фунтов стерлингов на 75 тыс. счетов клиентов в Великобритании.
Часть денег уже потратили. Сотрудники Santander спешат вернуть деньги, хотя работа усложняется из-за того, что большая их часть была размещена на счетах в конкурентных банках.
Ошибка произошла, когда платежи с 2 тысяч счетов корпоративных клиентов были совершены дважды. В результате некоторым людям фактически дважды выплачивали со счетов работодателя, хотя второй платеж финансировал Santander.
"Нам жаль, что из-за технической проблемы некоторые платежи от наших корпоративных клиентов неправильно продублировались на счетах получателей", - говорится в сообщении банка.
В банке заверили, что клиенты ни в коем случае не пострадают финансово.
"Мы будем упорно работать со многими банками по всей Британии, чтобы исправить повторяющиеся транзакции в ближайшие дни" - заявили представители банка.
С частью банков-конкурентов уже связались, и они пообещали, что "постараются вернуть деньги со счетов своих клиентов".
Если деньги уже потратили, Santander может связаться с людьми напрямую, чтобы вернуть деньги.
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