Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

"Приобретение членства в БРРЭ откроет Украине дополнительные возможности для обеспечения жильем украинцев, пострадавших от войны, предоставления социальных услуг и восстановления разрушенной социальной инфраструктуры, в частности больниц, школ и детских садов", - подчеркнул Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Административный совет Банка одобрил пять новых займов на € 465 млн. Большинство денег будет направлено на поддержку беженцев из Украины в странах-участницах БРРЭ.

Среди прочего речь идет о размещении украинских беженцев в приемных общинах, оказании экстренной помощи, гуманитарных мероприятиях и т.д.

БРРЭ также выделил 320 млн евро на частичное финансирование программы жилья для украинских беженцев в Германии и Литве.



Кроме того, за эти средства профинансируют стипендии для 700 украинских студентов.

Также муниципалитет Каунаса получил € 25 млн, которые помогут городу поддержать 10 тыс. зарегистрированных украинских беженцев. Власти города обеспечивают беженцев жильем, питанием, психологической и социальной помощью, образованием для детей и поиском работы для взрослых.

7 июля в ЕС назвали три страны, предоставившие наибольшее количество статусов временной защиты украинцам в мае. Среди государств-членов ЕС наибольшее количество статусов временной защиты 96085 украинцам предоставила Польша.

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