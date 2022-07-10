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Банк развития Совета Европы дал Украине "зеленый" свет на присоединение и средства в поддержку украинских беженцев

10 июля, 2022 воскресенье
12:18
Мир

Банк развития Совета Европы (БРРЭ) принял специальные условия скорейшего обретения Украиной членства в этом финансовом учреждении и выделил средства в поддержку украинских беженцев в Европе

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

"Приобретение членства в БРРЭ откроет Украине дополнительные возможности для обеспечения жильем украинцев, пострадавших от войны, предоставления социальных услуг и восстановления разрушенной социальной инфраструктуры, в частности больниц, школ и детских садов", - подчеркнул Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Административный совет Банка одобрил пять новых займов на 465 млн. Большинство денег будет направлено на поддержку беженцев из Украины в странах-участницах БРРЭ.

Среди прочего речь идет о размещении украинских беженцев в приемных общинах, оказании экстренной помощи, гуманитарных мероприятиях и т.д.

БРРЭ также выделил 320 млн евро на частичное финансирование программы жилья для украинских беженцев в Германии и Литве.

Кроме того, за эти средства профинансируют стипендии для 700 украинских студентов.

Также муниципалитет Каунаса получил 25 млн, которые помогут городу поддержать 10 тыс. зарегистрированных украинских беженцев. Власти города обеспечивают беженцев жильем, питанием, психологической и социальной помощью, образованием для детей и поиском работы для взрослых.

  • 7 июля в ЕС назвали три страны, предоставившие наибольшее количество статусов временной защиты украинцам в мае. Среди государств-членов ЕС наибольшее количество статусов временной защиты 96085 украинцам предоставила Польша.

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