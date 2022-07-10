Банк развития Совета Европы дал Украине "зеленый" свет на присоединение и средства в поддержку украинских беженцев
Банк развития Совета Европы (БРРЭ) принял специальные условия скорейшего обретения Украиной членства в этом финансовом учреждении и выделил средства в поддержку украинских беженцев в Европе
Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.
"Приобретение членства в БРРЭ откроет Украине дополнительные возможности для обеспечения жильем украинцев, пострадавших от войны, предоставления социальных услуг и восстановления разрушенной социальной инфраструктуры, в частности больниц, школ и детских садов", - подчеркнул Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
Административный совет Банка одобрил пять новых займов на € 465 млн. Большинство денег будет направлено на поддержку беженцев из Украины в странах-участницах БРРЭ.
Среди прочего речь идет о размещении украинских беженцев в приемных общинах, оказании экстренной помощи, гуманитарных мероприятиях и т.д.
БРРЭ также выделил 320 млн евро на частичное финансирование программы жилья для украинских беженцев в Германии и Литве.
Кроме того, за эти средства профинансируют стипендии для 700 украинских студентов.
Также муниципалитет Каунаса получил € 25 млн, которые помогут городу поддержать 10 тыс. зарегистрированных украинских беженцев. Власти города обеспечивают беженцев жильем, питанием, психологической и социальной помощью, образованием для детей и поиском работы для взрослых.
- 7 июля в ЕС назвали три страны, предоставившие наибольшее количество статусов временной защиты украинцам в мае. Среди государств-членов ЕС наибольшее количество статусов временной защиты 96085 украинцам предоставила Польша.
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