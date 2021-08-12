Банк "Расчетный центр" прекратил деятельность по собственной инициативе

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



Согласно сообщению, регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии в клирингового учреждения "Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках".



В пресс-службе напомнили, что 3 февраля 2021 года акционеры учреждения приняли решение о прекращении им осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица, а 30 июня 2021 "Расчетный дом" завершил осуществление банковской деятельности.



При этом отмечается, что учреждение продолжит осуществлять клиринговую деятельность на рынках капитала. Денежные счета, связанные с клиринговой деятельностью, в дальнейшем будут обеспечиваться с использованием счета в НБУ, что предусмотрено законом и международными практиками.



В пресс-службе также отметили, что "Расчетный центр" - восьмой банк, который прекратил деятельность по собственной инициативе. Ранее НБУ отозвал лицензии "Вернум Банка", "БМ Банка", "Диви Банк", банка "Финансовый партнер", "Апекс-Банка", "Промышленно-финансового банка" и "Кредит Оптима Банк".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb