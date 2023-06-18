Bank of China ограничил возможность российских клиентов переводить юани

Об этом пишет российская служба "Радио свобода" ссылаясь на пропагандистские СМИ.

Ряд российских банков сообщил своим клиентам о прекращении Bank of China (Russia) приема клиентских платежей на перевод средств в юанях.

Представитель одного из российских банков заявил, что ограничение коснулось не только юаней - по его словам, переводить средства россияне не могут теперь и в долларах, евро и гонконгских долларах.

Представитель считает, что ограничения были введены из-за вторичных санкций против РФ, и что решение принял не Китай, а США и Евросоюз.

Несмотря на это, российские эксперты отмечают, что доля переводов в юанях в ЕС и США невелика и касалась в основном частных инвесторов и представителей бизнеса.