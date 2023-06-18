Bank of China ограничил возможность российских клиентов переводить юани
Китайский Bank of China с 13 июня ограничил для российских клиентов возможность переводить юани в ЕС, США, Великобританию и Швейцарию. В России считают, что причина связана с санкциями против РФ
Об этом пишет российская служба "Радио свобода" ссылаясь на пропагандистские СМИ.
Ряд российских банков сообщил своим клиентам о прекращении Bank of China (Russia) приема клиентских платежей на перевод средств в юанях.
Представитель одного из российских банков заявил, что ограничение коснулось не только юаней - по его словам, переводить средства россияне не могут теперь и в долларах, евро и гонконгских долларах.
Представитель считает, что ограничения были введены из-за вторичных санкций против РФ, и что решение принял не Китай, а США и Евросоюз.
Несмотря на это, российские эксперты отмечают, что доля переводов в юанях в ЕС и США невелика и касалась в основном частных инвесторов и представителей бизнеса.
- Европейский союз заблокировал более €200 млрд активов центрального банка России с тех пор, как Москва совершила полномасштабное вторжение в Украину.
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