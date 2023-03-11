Банк Кремниевой долины потерпел крупнейшее банкротство в США со времен кризиса 2008 года
Преимущественно кредитор стартапов Silicon Valley Bank обанкротился: калифорнийские банковские регуляторы закрыли его, а власти США взяли под контроль активы банка
Об этом пишут Reuters.
Silicon Valley Bank стал крупнейшим банком в США, обанкротившимся со времен финансового кризиса 2008 года, это произошло в результате внезапного краха.
Журналисты Голоса Америки отметили, что 16-й по величине банк страны обанкротился после того, как вкладчики, озабоченные балансовым отчетом банка, решили снять свои деньги на этой неделе.
В пятницу калифорнийские банковские регуляторы закрыли банк, работавший под названием Silicon Valley Bank, и назначили Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC) ликвидатором для дальнейшего распоряжения его активами.
Главный офис и все филиалы Silicon Valley Bank снова откроются 13 марта, и все застрахованные вкладчики получат полный доступ к своим застрахованным вкладам не позднее утра понедельника, сообщила FDIC.
Но по данным FDIC, по состоянию на конец 2022 года 89% депозитов банка на 175 миллиардов долларов были незастрахованными, и их судьбу еще предстоит определить.
- Напомним, в прошлом году швейцарская компания Nord Stream 2 AG, владеющая российским газопроводом "Северный поток-2", объявила о неплатежеспособности и уволила уже более 140 работников.
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