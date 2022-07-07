Банк HSBC ведет переговоры о продаже российского подразделения, - Reuters

Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

"HSBC ведет переговоры о продаже своего российского бизнеса по корпоративному кредитованию Экспобанка", - говорится в сообщении.

В преддверии 24 февраля в российском отделе работало около 200 человек. Об этом сказал главный финансовый директор HSBC Эвен Стивенсон.

Пока российский Экспобанк отказался комментировать переговоры.

Издание отмечает, что несколько ведущих мировых компаний, предоставляющих финансовые услуги, решили продать или резко сократить свои бизнес-интересы в России после того, как она вторглась в Украину.

Среди других банков французский Societe Generale продал свое подразделение олигарху Владимиру Потанину, а итальянский UniCredit изучает варианты будущего своего российского бизнеса, в котором работает около 4000 сотрудников.

25 марта в банке HSBC сообщили , что не будут работать с российскими клиентами.

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