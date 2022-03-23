Банк Crédit Agricole прекратил работу в РФ и создал фонд солидарности с пострадавшими от войны украинцами на сумму 10 млн евро

Об этом заявила пресс-служба Crédit Agricole .



"С начала конфликта Группа прекратила новое финансирование российских компаний и всю коммерческую деятельность в России. Группа связалась со своими международными корпоративными клиентами, чтобы установить условия приостановки услуг, предоставляемых Crédit Agricole на местном уровне, которые будут действовать в ближайшие недели", - говорится. в уведомлении.



Кроме того, в банке отметили, что с начала войны приоритетом стало обеспечение финансами и оборудованием 2400 украинских сотрудников.



Для работников, переехавших из-за военных действий, организовали работу в польском банке Crédit Agricole. Им помогают с проживанием и трудоустройством.



"Для потребностей работников и украинцев, пострадавших от войны, создан фонд солидарности в размере 10 млн евро", - добавили в банке.

Напомним, хакеры Anonymous дали 48 часов на прекращение работы в РФ компаниям, которые еще этого не сделали.

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