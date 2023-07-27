Об этом глава банка Дилма Руссефф сообщила в Петербурге после встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает DW.

"Любые спекуляции по обсуждению новых операций" в России Нового банка развития БРИКС "безосновательны", заявили в фининституте. Банк действует в соответствии с ограничениями на рынках финансов и капитала, добавили там.

Темой своей встречи с российским президентом Владимиром Путиным, состоявшейся в Санкт-Петербурге позже того же дня в рамках саммита Россия-Африка, Руссефф назвала обсуждение "роли НБР на предстоящем саммите БРИКС".

Россия была соучредителем Нового банка развития БРИКС, созданного в 2014 году, начавшего работу годом позже. Его штаб-квартира находится в Шанхае.

NDB получил $10 млрд от стран-основателей БРИКС – России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР – и за восемь лет работы увеличил кредитный портфель более чем в 30 раз, пишет Moscow Times. Первоначальной целью банка было объявлено финансирование инфраструктурных проектов и устойчивого развития в странах-участницах и развивающихся государствах. Отметим, что 20% уставного капитала Банка принадлежат России.

После начала войны в Украине против РФ были введены жесткие экономические и финансовые санкции, фактически ставящие под запрет финансирование или страхование любых проектов в России, отмечают эксперты.

Что известно о саммите БРИКС

17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина. Решение МКС связано с военными преступлениями Путина и Львово-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинских детей.

В середине апреля в ЮАР отмечали, что ордер на арест президента России Владимира Путина, изданный судом в Гааге, втыкает им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.

1 мая власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Путина по ордеру МУС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

Уже 30 мая в ЮАР заявили , что не будут отменять решений МУС, но предоставят дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.

14 июля Сирил Рамафоса говорил, что Путин лично посетит саммит БРИКС.

19 июля стало известно, что Путин отказался лететь на саммит БРИКС в ЮАР из-за того, что его могут там арестовать по требованию МУС. Россию будет физически представлять глава МИД Сергей Лавров. Путин примет участие онлайн. В госдепе США назвали его "международным изгоем" .