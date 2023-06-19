Бангладеш официально попросил присоединиться к БРИКСу, куда входит Россия
Бангладеш подал официальную заявку на вступление в БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка
Об этом сообщает Dhaka Tribune со ссылкой на собственные источники.
Заявка была сделана после разговора премьер-министра Шейха Хасина и президента Южно-Африканской Республики Матамеллы Сирила Рамафосы в Женеве.
Сообщается, что в ходе дискуссии с премьер-министром Шейхом Хасиной президент ЮАР положительно отреагировал на этот вопрос.
Министр иностранных дел Бангладеш Абдул Момен заявил, что в связи с этим было направлено официальное письмо заинтересованности нынешнему главе БРИКС и министру иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандору.
"Да мы выразили нашу заинтересованность и подали заявку на вступление в альянс", - подтвердил министр иностранных дел Масуд бин Момен.
Следующий саммит БРИКС, который состоится в ЮАР в августе, может рассматривать вопросы нового членства.
Бангладеш ныне признан "другом БРИКС" и участвовал во встрече министров иностранных дел стран БРИКС.
Справочно. БРИКС – это сокращение для Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Это ассоциация стран, предложенная экономистом Goldman Sachs Джимом О'Ниллом в 2001 году (без Южной Африки). Он утверждал, что к 2050 году экономики БРИКС будут доминировать в мире.
БРИКС не является формальной межправительственной организацией, но с 2009 года страны-члены проводят ежегодные саммиты и координируют свои политики в разных областях. БРИКС также предложили альтернативные инициативы, такие как Новый банк развития, Контингентное соглашение о резервах, платежная система и корзина резервной валюты.
БРИКС считается соперником блока G7, в который входят страны с ведущими мировыми экономиками – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада.
- В середине апреля в ЮАР отмечали , что ордер на арест президента России Владимира Путина, изданный судом в Гааге, втыкает им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.
- 26 апреля Южно-Африканская Республика заявила, что не будет выходить из-под юрисдикции Международного уголовного суда , который выдал ордер на арест Путина.
- 1 мая в ЮАР неофициально предупредили Кремль, что арестуют Путина, если он прилетит на саммит БРИКС.
- 30 мая власти Южной Африки заявили , что не отменяют решений МКС, но предоставляют дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.
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