Бангладеш официально попросил присоединиться к БРИКСу, куда входит Россия

Об этом сообщает Dhaka Tribune со ссылкой на собственные источники.

Заявка была сделана после разговора премьер-министра Шейха Хасина и президента Южно-Африканской Республики Матамеллы Сирила Рамафосы в Женеве.

Сообщается, что в ходе дискуссии с премьер-министром Шейхом Хасиной президент ЮАР положительно отреагировал на этот вопрос.

Министр иностранных дел Бангладеш Абдул Момен заявил, что в связи с этим было направлено официальное письмо заинтересованности нынешнему главе БРИКС и министру иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандору.

"Да мы выразили нашу заинтересованность и подали заявку на вступление в альянс", - подтвердил министр иностранных дел Масуд бин Момен.

Следующий саммит БРИКС, который состоится в ЮАР в августе, может рассматривать вопросы нового членства.

Бангладеш ныне признан "другом БРИКС" и участвовал во встрече министров иностранных дел стран БРИКС.

Справочно. БРИКС – это сокращение для Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Это ассоциация стран, предложенная экономистом Goldman Sachs Джимом О'Ниллом в 2001 году (без Южной Африки). Он утверждал, что к 2050 году экономики БРИКС будут доминировать в мире.

БРИКС не является формальной межправительственной организацией, но с 2009 года страны-члены проводят ежегодные саммиты и координируют свои политики в разных областях. БРИКС также предложили альтернативные инициативы, такие как Новый банк развития, Контингентное соглашение о резервах, платежная система и корзина резервной валюты.

БРИКС считается соперником блока G7, в который входят страны с ведущими мировыми экономиками – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада.