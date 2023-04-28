"Банды Парижа" или "Цитадель": что посмотреть на выходных

Несмотря на новости с войны о зверствах российских окупантов, не становится меньше и новостей о преступниках иного плана - внутри страны. Заголовки разнообразных изданий в этом году пестрят: "ГБР задержала банду, которая под видом терробороны нападала на жителей Днепра", "В Кривом Роге разоблачили банду "двадцатовских" с наркотрафиком на миллионы и связями в РФ", "В Ирпене правоохранители задержали банду", "На Львовщине задержали банду "закладчиков".... В конце концов, этих новостей из разных городов так много, что порой думаешь: человека, который выбрал тропу зла, исправить почти невозможно. Разве что в очень редких случаях. Сегодня "Еспресо предлагает на выходные подборку фильмов-новинок на криминальную тему. По крайней мере, негативные уроки на чужом опыте гораздо привлекательнее, чем на собственном.

"Банды Парижа"

В кинотеатрах с 27 апреля

Эту французскую ленту, укладывающуюся в жанры боевика, триллера и драмы, снял режиссер и сценарист Ромен Киро. Это вторая его работа на большом экране. Критики, сравнивая новый фильм с "Бандами Нью-Йорка" Скорсезе и сериалом "Острые картузы", единогласно отметили уникальность режиссерского стиля. Да и, наконец, тема парижских трущоб начала XX века именно в таком ракурсе в кинематографе неизбита и режиссер фигурирует в ней как один из первопроходцев.

Итак "1900 год. Париж страдает от деятельности банды, которая называет себя Апаши. Молодые, амбициозные и бесстрашные, они не признают никаких рамок или границ. В ряды банды очень стремится попасть Билли (Алис Исааз). Несмотря на юность и красоту, эта девушка имеет немалый опыт выживания среди враждебных улиц большого города. Искусная воровка, она не привыкла отказываться от намеченной цели. Когда-то в детстве на ее глазах погиб родной брат. Виновником смерти парня был Хесус (Нильс Шнайдер). В настоящее время он возглавляет ту же банду, в которую так стремится попасть Билли, желая одного за другим убивать каждого, кто хоть как-то причастен к гибели брата, но главная ее цель – главарь бандитов.

В главных ролях: Алис Исааз, Нильс Шнайдер, Росси де Пальма, Артюс, Эмили Гавуа-Кан

"Мафия Мама"

В кинотеатрах с 27 апреля

Уголовную комедию и боевик "Мафия Мама" режиссер Кэтрин Хардвик сняли в копродукции Великобритания, Италия и США. Несмотря на криминальную тему, лента получилась легкая и веселая, хоть и не получила громких аплодисментов критиков.

Итак, американка Кристин (Тони Коллетт) спокойно жила в пригороде и давно уже отказалась от любых амбициозных планов. Когда умер ее дедушка, уважаемый среди своих друзей и коллег, она узнала много нового. Прямо во время похорон началась стрельба. Оказывается, ее дед был главой местной мафии. Свою империю он передал по наследству внучке. Теперь неуверенная в себе Кристин должна руководить семейным бизнесом. То, как это ей удастся, станет неожиданностью не только для окружающих, но и для нее самой. Новые обязанности, новые вызовы и новая Кристин, которая заставит всех изменить свой подход к общему делу.

В главных ролях: Моника Беллуччи, Тони Коллетт, Альфонсо Перуджини, Джулио Корсо, Бруно Биллотта

"Цитадель"

На Prime Video с 28 апреля

Американский научно-фантастический боевик-телесериал создали для Amazon Prime Video Ньютон Томас Сигел, Брайан Кирк, Дэвид Уэйл и братья Руссо. Речь о высокобюджетном шпионском технотриллере, который является одним из самых амбициозных сериалов года с бюджетом около 300 миллионов долларов США.

Сериал рассказывает о независимом шпионском агентстве "Цитадель", которое заботилось о глобальной безопасности, но восемь лет назад пришло в упадок, а его агентам стерли память. Теперь они живут под новыми именами, не подозревая о прошлом, пока к ним за помощью не обращается их бывший коллега.

Может быть, этот сериал и не откроет Америку в шпионском жанре, но работает на все сто. Как предварительно подчеркивали, это киношоу для того, чтобы хорошо провести время, а не получить уникальный художественный опыт.

Кстати, продюсеры настолько уверены в успехе сериала "Цитадель", что уже продлили его на 2-й сезон. А также говорят о франшизе, которую должны составить несколько спинофов, созданных на других языках в других странах.

А сейчас в главных ролях: Ричард Мэдден и Приянка Чопра Джонас, которым хорошо удалось воспроизвести на экране еще и увлекательную химию отношений своих героев

"Любовь и смерть"

с 27 апреля на НПО

Эта реальная история произошла в 1980 году в пригороде Техаса. Идеальная на первый глаз домохозяйка Кенди Монтгомери из штата Вайли зарубила топором свою лучшую подругу и соседку Бетти Гор, с чьим мужем закрутила роман. И впечатляющим в реальной истории стало то, что суд присяжных оправдал Кенди.

Драматически криминальный триллер "Любовь и смерть" сняла Лесли Линка Глаттер ("Твин Пикс", "Полиция Нью-Йорка", "Доктор Хауз" и другие). Эта реальная история уже неоднократно экранизировалась. Но каждый раз режиссеры пытаются отыскать в ней что-то новое.

В ролях: Элизабет Олсен, Оливия Грейс Эпплгейт, Джесси Племонс и другие.

"Питер Пэн и Венди"

С 28 апреля на Disney+

Эта лента, конечно, к криминально-кровавому месиву не лепится никаким боком. Но хочется завершить чем-то светлым. И этот фильм именно таков. Еще одна адаптация в кино в соответствии с требованиями настоящего времени компанией Disney своих классических мультфильмов. И этот опыт свидетельствует, что такие картины не только детям, но и взрослому зрителю искренне заходят.

Итак, взяв за основу "Питера Пена" (основанного на знаменитой повести Джеймса Мэтью Барри) 1953 года выпуска, Disney через воображение режиссера Дэвида Лоури снова интригует хорошо знакомой историей о мальчике, который не хотел взрослеть, но придав ей новые месседжи.

Как рекламируют фильм, однажды девочка по имени Венди Дарлинг встречает Питера Пена. Она боится уйти из дома своего детства, а он не хочет взрослеть. Вместе герои отправляются в сказочное место под названием Нетландия. Там их ждут не только веселые приключения, но и встречи со злом.



Главных персонажей воплотили на экране юные Александр Молони и дочь Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, 15-летняя Эвер Андерсон. Для нее, кстати, это первая главная роль в большом кино.