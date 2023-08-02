Об этом информирует Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию .

"Образовательное мобильное приложение Bandura App, созданное при поддержке Украинского культурного фонда, установило более 220 000 пользователей", - говорится в заявлении.

Сообщается, что среди самых популярных приложений – Индия, Испания и США.

Это приложение позволяет на мобильном телефоне играть на 6 музыкальных инструментах Украины, в том числе бандуре, кобзе, бубне и сумке.

Узнать об истории, особенностях, технике игры и других фактах об инструментах, послушать народные и современные песни на бандуре и рассказы музыковедов. А также просмотреть лекции и видео о том, как инструмент звучит вживую.

Программа доступна для загрузки .