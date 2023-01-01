Об этом в эфире рассказала Эспрессо кандидат исторических наук Алина Понипаляк.

"Бандера является символом современной войны. Если брать опрос, то после 24 февраля более 80% украинцев поддерживают его фигуру. Общины начинают переименовывать в его честь улицы и проспекты. Это свидетельствует, что он является символом украинского народа против московского завоевания и захватнической политики", – отметила она.

По мнению Понипаляк, сама жизнь Бандеры является символом борьбы за украинскую государственность.

"Он был революционером-практиком и делал акции, чтобы обратить внимание мира и других украинцев на эту борьбу. Он этим объединял людей. Сейчас имя Бандеры вышло в тренды – мы видим, как молодежь поет "Отец наш – Бандера", разнообразные видео в TikTok. Это свидетельствует о его популярности, ведь он и был этим символом борьбы. Бандера является символом борьбы всего украинства против нацизма и московского империализма, против оккупации Украины", - считает историкиня.

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Она добавила, что Бандера стал символом несокрушимости Украины. Понипаляк считает, что верификация его имени в роспропаганде и попытка демонизировать украинцев - это устрашение собственного населения властью в Москве.

"Борьба бандеровцев продолжалась до 1960 года. Тогда состоялся последний бой УПА в Карпатах. После 1945 украинцы ждали, что откроется второй фронт против Москвы, но этого не случилось. И мы видим, что это несправедливое решение для украинцев во Второй мировой войне сейчас имеет последствия. Это московский империализм не был осужден, в частности сотрудничество с нацистской Германией. Если бы коммунизм осудили в конце ДСВ как один из тоталитарных режимов, начавших эту войну, то сейчас бы не было последствий", - подытожила историк.