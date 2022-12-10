"Компания "Промавтоматика Винница" разрабатывает и производит микропроцессорную продукцию. Когда началась война, все замерло. У нас почти остановился спрос на собственную продукцию. На самом деле большого энтузиазма не было продвигать собственную продукцию в условиях войны. Зато было большое желание быть полезным именно для наших военных", – рассказал Ганчук.

Гендиректор "Промавтоматика Винница" рассказал, что новая портативная зарядная станция создана для нужд военных на поле боя.

"В первые дни полномасштабного вторжения РФ мы разработали продукт, который назвали Bandera Power. Это портативная зарядная станция, произведенная в Украине и адаптированная для фронта. Это устройство создано для выполнения военных задач в условиях войны. В частности, когда военные идут на задания и им нужно поддерживать свои гаджеты в заряженном состоянии", - добавил он.



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