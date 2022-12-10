Bandera Power - это исключительно украинская портативная зарядная станция, адаптированная для нужд фронта, - гендиректор "Промавтоматика Винница" Ганчук
Генеральный директор "Промавтоматика Винница" Михаил Ганчук рассказал в эфире телеканала "Еспресо" об исключительно украинского производства портативной зарядной станции Bandera Power
"Компания "Промавтоматика Винница" разрабатывает и производит микропроцессорную продукцию. Когда началась война, все замерло. У нас почти остановился спрос на собственную продукцию. На самом деле большого энтузиазма не было продвигать собственную продукцию в условиях войны. Зато было большое желание быть полезным именно для наших военных", – рассказал Ганчук.
Гендиректор "Промавтоматика Винница" рассказал, что новая портативная зарядная станция создана для нужд военных на поле боя.
"В первые дни полномасштабного вторжения РФ мы разработали продукт, который назвали Bandera Power. Это портативная зарядная станция, произведенная в Украине и адаптированная для фронта. Это устройство создано для выполнения военных задач в условиях войны. В частности, когда военные идут на задания и им нужно поддерживать свои гаджеты в заряженном состоянии", - добавил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.12
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное