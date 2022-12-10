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Bandera Power - это исключительно украинская портативная зарядная станция, адаптированная для нужд фронта, - гендиректор "Промавтоматика Винница" Ганчук

10 декабря, 2022 суббота
17:46
Технологии

Генеральный директор "Промавтоматика Винница" Михаил Ганчук рассказал в эфире телеканала "Еспресо" об исключительно украинского производства портативной зарядной станции Bandera Power

"Компания "Промавтоматика Винница" разрабатывает и производит микропроцессорную продукцию. Когда началась война, все замерло. У нас почти остановился спрос на собственную продукцию. На самом деле большого энтузиазма не было продвигать собственную продукцию в условиях войны. Зато было большое желание быть полезным именно для наших военных", – рассказал Ганчук.

Гендиректор "Промавтоматика Винница" рассказал, что новая портативная зарядная станция создана для нужд военных на поле боя.

"В первые дни полномасштабного вторжения РФ мы разработали продукт, который назвали Bandera Power. Это портативная зарядная станция, произведенная в Украине и адаптированная для фронта. Это устройство создано для выполнения военных задач в условиях войны. В частности, когда военные идут на задания и им нужно поддерживать свои гаджеты в заряженном состоянии", - добавил он.

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Украина
военные силы Украины
война с Россией
оккупированные территории
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