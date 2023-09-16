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Бандера без мифов, дневник убийцебота и если бы вы стали рыбой – 5 книг о (не)безопасных идеях

16 сентября, 2023 суббота
08:03
Статьи

Авторы этих книг напоминают нам о том, какие люди или идеи могли быть и стали важными факторами в становлении личности. Что касается первого – это те, кто знает, что с вами и через что вы проходите, кому ничего не нужно объяснять. Что касается второго, то здесь существуют варианты, о которых лучше читать самому


Николай Посевнич. Степан Бандера. Проводник украинской идеи

Автор этой книги, основываясь на правдивых фактах, интересных и неизвестных широкой публике материалах, рассказывает о жизни лидера ОУН без искусственно созданных мифов: какие взгляды он имел, какими идеалами руководствовался и, в конце концов, каким был человеком. Особенно это важно для того, кто, погрузившись в жизненную атмосферу поколения, борющегося за независимость Украины в середине XX века, стремится сформировать собственное отношение к его героям. Таким образом, в книге Николая Посевнича "Степан Бандера. Проводник украинской идеи" (К.: Наш Формат) речь об обычно актуальных в наше сложное время вопросах. К примеру, что делает Степана Бандеру Символом украинского освободительного движения? Почему его, узника гитлеровских концлагерей, с некоторых трибун называют врагом, а мы – Проводником и героем? Чтобы понять это, следует преодолеть стереотипы, которые утвердились в обществе благодаря мощной многолетней советской пропаганде. "Одна из причин горячих споров о Бандере - напоминает историк Владимир Вятрович, - неосведомленность с ключевыми аспектами его жизни и деятельности, доминирование в его оценке мифов и стереотипов. "Вряд ли она существенно снизит градус в дискуссиях о Бандере, однако имеет все шансы сделать их более фактологическими, поэтому поможет не только развеять мифы, но и рассмотреть в нем реального человека".


Том Фэлтон. По ту сторону волшебной палочки. Магия и хаос моего взросления

«Есть ли в вашей жизни человек, благодаря которому вы чувствуете себя важным? – пишет в предисловии к этой книге актриса Эмма Уотсон. - что с вами и через что вы проходите, которой ничего не нужно объяснять?" И речь пока о герое книги Тома Фелтона "По ту сторону волшебной палочки. Магия и хаос моего взросления" (К.: Лаборатория), то есть об актере, который двенадцатилетним сыграл культовую роль волшебника Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере. В этой книге он откровенно и с фирменным юмором рассказывает истории о своих первых прослушиваниях и ролях, о том, как получил роль Драко, о приключениях на съемочной площадке "Поттерианы" и о людях, с которыми подружился за десять лет съемок фильмов. Также автор размышляет о преимуществах и недостатках славы, о том, как было сложно сориентироваться во взрослой жизни после окончания съемок, а также о том, что быть Драко – не круто. "Как только Дэниела, Эмму и Руперта выбрали, их жизни изменились, - вспоминает автор. - Они покинули школу, и "Поттер" стал их жизнью. Они оказались в пузырьке и практически не имели шанса на нормальное детство. Для меня это было не да.. Я работал через неделю, а они - постоянно. Вне съемок я ходил в обычную школу, имел друзей и очень старался быть нормальным подростком. Вы, наверное, знаете нормальных подростков. Может быть, вы - нормальный подросток. Если да, то вам известно , что получить клеймо чудака - это нехорошо. Да, быть Драко - не круто из-за моих освещенных волос и регулярного отсутствия на уроках. Для многих людей в школьных коридорах я был Гарри Дрочер. Вылупок на метле".


Макс Кидрук. Теория невероятности. Семьдесят историй обо всем на свете

На самом деле ничего невероятного, или опасного, как заявлено в названии нашего обзора, в этой книге нет. Все безопасно и даже комфортно – так бы вы искали по крайне важной информации о том, какими на самом деле были тиранозавры или почему не стоит строить солнечные электростанции в Сахаре, по закоулкам Интернета, а так вся она собрана в книге Макса Кидрука "Теория невероятности. Семьдесят историй. обо всем на свете» (К.: Бородатый Тамарин). Более того, книга создана на основе сценариев одноименного научно-популярного радиоблога, выпуски которого выходили в эфире Украинского Радио во второй половине 2021-го. В общей сложности книга содержит семьдесят историй, которые развенчивают распространенные мифы, а также объясняют различные технологии, события и явления с точки зрения науки. Почему мы стареем? Правда ли, что большинство бактерий безвредны? Какая польза из мертвого осьминога в ночном клубе? Все эти истории просты и лаконичны, и одновременно они впечатляют. Каждая открывает что-то новое – невероятное и увлекательное. Что-то такое, чем можно похвастаться на свидании или же обсудить с друзьями. К примеру, жизнь на Марсе. "Американский авиакосмический инженер Роберт Зубрин в конце своей книги "Курс на Марс" приводит интересное предположение, - узнаем мы. - Он пишет, что жизнь на Земле вполне может происходить от микроорганизмов, которые сначала сформировались на Марсе и только потом попали на нашу планету с метеоритами. На первый взгляд, Зубринова идея не оригинальна - этакий частичный случай гипотезы панспермии.Вот только это лишь на первый взгляд, От в целом ничем не обоснованной гипотезы панспермии предположение Зубрина отличается тем, что, во-первых, имеет основания и, во- второе. его можно проверить. Когда мы доберемся до Марса, конечно".


Марта Уэллс. Дневники убийцебота. Книга 1. Все системы: опасность

Это первая книга фантастического цикла "Дневники убийцебота", отмеченного премиями Hugo и Nebula и признанного бестселлером "New York Times" и "USA Today". Поэтому по сюжету истории Марты Уэллс. "Дневники убийцебота. Книга 1. Все системы: опасность" (Х.: Жорж), перед нами мир будущего. Как в романе предыдущего автора о покорении Марса, космическими путешествиями и планетарными миссиями руководят бизнес-компании. Командам исследователей оказывают в сопровождение часовых андроидов ради безопасности. Но в обществе, где контракты заключают с теми, кто предложит самую низкую цену, не слишком обеспокоены безопасностью… Например, на одной из дальних планет команда ученых ведет исследования под наблюдением наделенного самосознанием вартмеха, который хакнул свой модуль контроля и называет себя (но не вслух) убийцеботом. Он не стремится к тесным отношениям с людьми и по-настоящему хочет только одного: чтобы его оставили самого достаточно долгое время и он мог разобраться в себе. Но когда с другой исследовательской группой происходит беда, ученые и их убийства должны докопаться до правды, чтобы выжить. Кстати, с чего такие вещи начинаются (или и чем завершаются) можно узнать из следующей книги об отшельнике.


Филипп Белянский. Луны

Из всех возможных предтечей этой прозы в лидеры напрашивается Кафка. Представьте себе, как бы дальше жил и развивался герой его рассказа "Превращение", когда стал тараканом, и вы будете иметь приблизительный сюжет романа "Луны" Филиппа Билянского (К.: Темпора). Конечно, оригинального мало, если учесть, что примерно так же в далеких 1960-х назывался сборник Вадима Лесича. Правда, его эхо были "каменные", а теперь имеем "водяные", потому что герой романа - рыба, выброшенная на берег нищей жизни, в которой - стандартная схема человеческого существования. "Эволюционировали по-разному, - сообщает наш герой, - развивали разные религии, проходили через другие революции, и уши - они какие-то странные, трубочками, и города вроде бы похожи у вас, но с другими культурными бекграундами. Нужно как-то интегрироваться. Социализироваться. Стандартизироваться". А ты не для этого плавники отбрасывал и наращивал ушные раковины. В конце концов ты застреваешь между водой и сушей, бегаешь, как сумасшедший, и боишься. Эта история о том, как я однажды был рыбой и звали меня Семеном Глубинским". Поэтому, по сюжету, в один похмельный день у четырехлетнего героя умирает от очередного запоя отец, он попадает к бабушке, которая, будучи не в состоянии содержать малыша, отдает его в интернат. Но это мало кого спасает, потому что главный герой - человек или рыба - пытается идти дальше, ища цель. После того, как он виделся с ангелом, который пришел за отцом после смерти, все в мире говорит с ним. Море, лес, люди, вещи, дома. А людей вокруг становится меньше, будто все возвращается назад, как в клипе Энигмы "Return To Innocent". Ну, а дальше уже очередная классика жанра, из которой, кроме Фрейда с Юнгом и еще кучи постмодерной автуры, тихо отзывается наш Свидзинский с его неизменным "одиночеством, трудом, молчанием". Эти "три радости неотъемлемые" и сделают, надеемся, из героя романа человека, а из его автора – очередного Дереша (дервиша?) нашей литературы.

Культура
образование
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