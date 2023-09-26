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Балтийский флот РФ деградировал из-за войны в Украине, - ISW

26 сентября, 2023 вторник
06:24
Война с Россией

Состояние Балтийского флота России значительно ухудшилось в результате войны в Украине и утратило способность проводить широкомасштабные десантные наступательные операции

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на отчет польской разведывательной организации Rochan Consulting.

Отмечается, что у флота отсутствует возможность проводить крупные военные кампании, поскольку его десантные корабли класса "Ропуха" и 336 морская пехотная бригада были привлечены в боевых действиях на территории Украины.

В отчете добавляют, что три десантных корабля Балтийского флота зашли в Черное море и сейчас не могут вернуться в свои порты приписки в Балтийске. По данным экспертов, 336-я морская пехотная бригада понесла значительные потери в боях в Украине, что существенно ограничивает Балтийское море.

ISW также напомнил, что ранее наблюдал за приверженностью сил морской пехоты Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов разным направлениям в Украине, и деградация этих элементов, вероятно, будет еще больше препятствовать военно-морским возможностям России в Балтии, Арктике и Тихом океане.

Что известно об ударе по Черноморскому флоту РФ в Севастополе

В пятницу, 22 сентября, во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.

По словам так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, украинские военные атаковали штаб Черноморского флота РФ. Он добавил, что возле Луначарского театра упал обломок ракеты.

В российском пропагандистском агентстве ТАСС сообщили, что обломки после удара по штабу Черноморского флота РФ "разбросаны на сотни метров". К месту происшествия следует "большое количество" скорых.

В то же время, так называемый губернатор Севастополя сообщил, что гражданская инфраструктура вблизи штаба якобы не пострадала. Мол, не было зафиксировано "даже выбитых окон". На месте инцидента ликвидируют пожар.

В минобороны РФ заявили, что ПВО якобы сбило пять ракет и сообщили об одном погибшем военном.

В то же время позже пресс-служба Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердила поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.

Впоследствии глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них – российские генералы.

В комментарии Буданов отказался называть, какой ракетой был поражен неприятельский объект. Sky News со ссылкой на источники в Воздушных силах Украины написало, что во время атаки на штаб ЧФ РФ были использованы ракеты Storm Shadow, которые Украина предоставила Великобритания.

Впоследствии выяснилось, что штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе был поражен по причине успешной работы Сил специальных операций ВСУ. Ракета попала туда во время совещания руководства и повлекла смерть и ранение десятков оккупантов.

Начальник пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что поражение Силами обороны Украины штаба Черноморского флота РФ в Севастополе в пятницу, 22 сентября, – не единственная цель ВСУ. Таких "сюрпризов" для оккупантов в будущем будет больше.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них российские генералы.

Впоследствии стало известно, что после поражения штаба ЧФ РФ в Севастополе ликвидировано 34 офицера, среди которых командующий флотом Виктор Соколов.

Россия
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