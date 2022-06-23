Дипломат рассказал об этом в эфире телеканала "Эспрессо".

"Балтийские страны учатся и вооружаются, ведь мы понимаем, что мы будем следующими. Мы изучаем все, что делает Россия в Украине, учимся. Россия спровоцировала Швецию и Финляндию стать членами НАТО, Дания усугубляет оборонное сотрудничество с Европейским Союзом. Мы решаем вопросы нашей защиты с Польшей, Германией и Соединенными Штатами Америки", - отметил Павилионис.

Литовский дипломат объяснил, что Литва работает над усилением военного присутствия немцев и американцев в стране.

"Немцы - самая главная сила в Литве и мы с ними договорились, что сейчас у них есть батальон в Литве, а будут формировать бригаду. Мы также договариваемся с американцами о том, чтобы они не только периодически к нам приезжали, а чтобы были здесь всегда - увеличили свое присутствие в Литве", - заметил Жигимантас Павилионис.

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