Балтийские страны будут следующими: Литва готовится к вторжению России, - литовский дипломат Павилионис
Глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис высказал предположение, что страны Балтии будут следующими жертвами вооруженной агрессии России, поэтому Литва готовится к российскому вторжению
Дипломат рассказал об этом в эфире телеканала "Эспрессо".
"Балтийские страны учатся и вооружаются, ведь мы понимаем, что мы будем следующими. Мы изучаем все, что делает Россия в Украине, учимся. Россия спровоцировала Швецию и Финляндию стать членами НАТО, Дания усугубляет оборонное сотрудничество с Европейским Союзом. Мы решаем вопросы нашей защиты с Польшей, Германией и Соединенными Штатами Америки", - отметил Павилионис.
Литовский дипломат объяснил, что Литва работает над усилением военного присутствия немцев и американцев в стране.
"Немцы - самая главная сила в Литве и мы с ними договорились, что сейчас у них есть батальон в Литве, а будут формировать бригаду. Мы также договариваемся с американцами о том, чтобы они не только периодически к нам приезжали, а чтобы были здесь всегда - увеличили свое присутствие в Литве", - заметил Жигимантас Павилионис.
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