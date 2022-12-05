Балога: Может, пора спецслужбам дать оценку закарпатским политикам за поддержку линии Орбана

Об этом сообщает mukachevo.net .

"Разве были бы российские пропагандистские истории о притеснениях русскоязычного населения в Украине хотя бы немного правдоподобными, если бы не местные гниды, которые подтверждали эту чушь на разных уровнях? Пожалуй, нет.

Такая же ситуация с венгерским меньшинством на Закарпатье. Если бы не было тех, кто готов "подносить снаряды" адептам "венгерского мира", помогая нагнетать истерику о нарушении языковых или образовательных прав закарпатских венгров, то в эти глупости никто бы не верил. Особенно на фоне венгерских флагов на официальных государственных учреждениях, зданиях и школах в украинском Берегово или слыша там вокруг себя венгерский язык.

Потому что на самом деле обычные украинские венгры и не подозревают, что их кто-то притесняет. Но какое это имеет значение, если по аналогии с "русским миром", многие политики закарпатского разлива сделали на теме "притеснений" венгров как политическую карьеру, так и неплохое состояние. Да и основные паспорта у них - давно не украинские", - написал Виктор Балога на своей странице в Facebook.

Виктор Иванович уверяет, что, когда Венгрии нужно рассказать о злых украинцах, на арену всегда выходят конкретные персонажи.

"И хотя масштаб далек от уровня пророссийских политиков из ОПЗЖ, но последствия многолетнего закрывания глаз на явно антиукраинские действия таких персонажей, как Василий Брензович, Иосиф Борто, Илдика Орос, Пейтер Чаба, Золтан Бабяк и других, мы все видим сегодня, когда Венгрия блокирует нам путь в НАТО или делает другие неприятные вещи, прикрываясь темой "притеснений" закарпатских венгров.

Именно их, как болванчиков, правящая верхушка Венгрии достает из-за пазухи каждый раз, когда нужно рассказать о злых украинцах, не дающих жить венгерскому меньшинству", - пишет народный депутат.

"Поэтому убежден, что нашим соответствующим службам крайне важно понимать, разделяют ли эти лица позицию Будапешта по отношению к России, войне, "Великой Венгрии" и территориальным претензиям к Украине".

Потому что, если они поддерживают политику Орбана в отношении Украины, то, может, пора привлечь их к уголовной ответственности за отрицание территориальной целостности нашего государства или лишить гражданства и выдворить на их настоящую родину.

Понятно одно: как до войны, так и сегодня – они живут интересами чужой страны, им нет дела до Украины и нашего будущего", - добавляет Виктор Балога.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против намерения ЕС предоставить Украине 18 млрд евро помощи.