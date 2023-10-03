Бальная система начисления пенсий – это определенная манипуляция. , - эксперт по пенсионным вопросам Коробкин

По этому – в эксклюзивном интервью для “FM Галичина” рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин.

В 2024 году Минсоцполитики будет начислять пенсии по новой бальной системе. Расскажите на простом языке, как именно будет работать новая схема начисления выплат?

Чтобы понять, как это будут считать, нужно знать, как это трактуют сейчас.

По моему мнению, бальная система – это определенная манипуляция.

Это фактически система, которая и сегодня существует. Просто ее будут чуть-чуть по-другому называть, возможно, немного изменят методику начисления, но суть от этого кардинально не изменится. Сегодня, чтобы сосчитать пенсию, нам нужно, грубо говоря, стаж умножить на зарплату. Если у человека 30 лет стажа, то пенсия будет составлять 30% от его зарплаты. А чтобы сосчитать зарплату, у нас есть формула, в которую нужно подставить индивидуальный коэффициент заработной платы. Чтобы его определить, нужно зарплату человека сравнить со средней зарплатой в стране. Если у человека средняя зарплата, то этот коэффициент будет равен единице. Если эта зарплата выше средней, то и коэффициент соответственно будет выше. Идентична ситуация с меньше средней. Что предлагает нам сегодня правительство? Ввести балльную систему. Но, по сути, это все равно, когда зарплату человека сравнивают со средней зарплатой в стране.

То есть, если проще, слово "коэффициент" мы меняем словом "бал"?

По-моему, все так и есть. Просто меняем название, но суть остается, какая и была.

А чем тогда вообще отличается новая схема от обычной нам?

Здесь предлагают несколько новшеств, которые делятся на две части. Первая часть, на мой взгляд, привлечение внимания и имитация деятельности. Типа, "вот, мы наконец-то делаем какую-то реформу". Но есть и вторая часть, в которой нам обещают подтянуть старые пенсии к новым. Каково в этом содержание? Человек, который вышел на пенсию сегодня, будет выше пенсии, чем вышедший на пенсию в прошлом году. Так происходит, потому что при назначении пенсий применяется показатель средней зарплаты за три предыдущих года. И вот люди, вышедшие на пенсию 5 лет, 10 лет назад, у них при одинаковом стаже, зарплате и индивидуальном коэффициенте зарплаты, будет разная пенсия. Эта несправедливость заложена в самом законе еще с 2004 года. И вот здесь наконец правительство хочет эту несправедливость преодолеть. Потому и обещают, что при индексации пенсий в марте они каким-то образом смогут эти старые пенсии проиндексировать так, чтобы они вышли на уровень с новыми выплатами. Проведение индексации предполагает увеличение зарплаты ежегодно, чтобы эти старые пенсии несколько росли. Но нынешняя формула индексации явно не исправляет ситуацию. Все равно старые пенсии не успевают за новыми, не успевают за уровнем инфляции, ростом цен и другими влияющими на это факторами. И вот сейчас в правительстве молвят, что они сумеют преодолеть это и сделать все честным. Если им удастся это сделать, они действительно сделают что-то новое, и это точно можно будет считать прорывом в этой сфере.

Вы говорите, что правительство планирует подтянуть старые пенсии к новым. Кроме того, планируется рост пенсий в три этапа. Откуда деньги на все это?

Три этапа – это тоже, на мой взгляд, определенная манипуляция. Один вопрос – это мартовская индексация, которую нам провели в этом году и обещают в следующем, как это должно быть согласно закону. И я, честно говоря, удивляюсь, как это удается власти. Во время войны, возможно, нужно было бы заморозить повышение пенсий. Хотя существует вторая сторона медали – людям очень тяжело жить на ту пенсию, которая есть сегодня в стране. Правительство обещает сделать эту индексацию, признает, что у нас нет денег, что вся социалка сегодня выплачивается за счет международной помощи и кредитов. Тем не менее, наверное, они что-нибудь знают. Потому что премьер-министр уже анонсировал, что в марте индексация будет. На это, поверьте, нужно очень много денег. Для сравнения, в начале года в месяц на пенсии потребовалось 50 миллиардов гривен. А сегодня уже ближе к концу года это 58 миллиардов, то есть ежемесячные расходы увеличили на 8 миллиардов гривен. Это за счет того, что пенсии индексировали в этом году. Если введут эти новые баллы, я уверен, что они не приведут ни к чему, просто чуть-чуть методика расчета будет другой, но суть останется такой же.

Раньше было такое понятие как осовременивание, когда брали эти старые пенсии и зарплаты и подтягивали к современным. В принципе, это работало, и в идеале так поступать надо ежегодно.

Все, что нам нужно, это знать среднюю зарплату и все пенсии автоматически все равно перечисляют из этой средней зарплаты. Это честно, но на это правительству потребуется очень много денег.

Проект бюджета был утвержден, но новая программа еще не представлена. Как так планируют чиновники, я не знаю. Будет ли это учтено, хватит ли денег, я тоже не знаю, но наверняка наши чиновники что-то знают, и точно на что-то рассчитывают.

То есть все-таки что-то нам не рассказывают?

В прошлом году у меня были такие сомнения, ведь в проект бюджета на 2023 год закладывали такой пункт, что индексацию не то, что можно не проводить, а можно не делать ее в тех размерах, которые прописаны в законе. Тем не менее, ее сделали. Правительству это удалось. Возможно, это закладывается под слухи о выборах в следующем году. Но я уверен, что есть определенные договоренности и что все-таки финансирование от международных партнеров будет, поэтому правительство смело обещает нам эти повышения.

Хотелось бы заметить, что первый этап – это индексация, второй этап – это новая формула расчета, а третий этап – речь о накопительной системе. Если взять все это вместе, то звучит оно довольно неплохо. Как говорил Денис Шмигаль, мы должны обеспечить пенсию в размере хотя бы 30% от зарплаты, но в среднем у нас, по состоянию на сегодняшний день, так и есть, и это, конечно, мало. Однако нам обещают подтянуть пенсию на уровень 50% от зарплаты за счет накопительной системы. Но, во-первых, за закон о накопительной системе пока никто не голосовал, поэтому ее пока не вводят. Во-вторых, даже если, допустим, она заработает с 2025-го года, и все-таки примут этот закон и выполнят много подготовительной работы для него, это не значит, что с 2025-го года все пенсии сразу вырастут до уровня 50% от заработной платы.

Накопительная система может принести свои плоды только лет через двадцать, для будущих пенсионеров.

И мы не знаем, насколько она будет эффективной, ведь эта система далеко не во всех странах прижилась. Здесь вопрос хранения денег, однако это отдельная длинная история.

В этот бюджет уже заложили и рост пенсии, увеличение и накопительную систему, за которую, как вы говорите, еще даже не проголосовали. Хватит ли при этом денег, учитывая тот бюджет, который мы уже видели, на нашу армию? Потому что это, в принципе, сейчас самое важное.

Я так понимаю, что в этом году хватило, и наверняка что-нибудь похожее будет в следующем. Правительство нам откровенно говорит, что большинство денег, которые нам удалось заработать, которые поступили в бюджет, идут на армию. А все остальное – это и бюджетное финансирование, и социальные выплаты, и расходы на пенсии – все это идет за счет международной помощи. Если такое финансирование продолжится, то следующий год мы так же как-нибудь протянем. А дальше уже вопрос послевоенного восстановления: как будет работать экономика, возврат рабочей силы и так далее. Поэтому в эти времена можно строить только прогнозы. А прогнозы – это очень неблагодарное дело.

То есть, сейчас мы очень надеемся на помощь наших международных партнеров?

В правительстве это прямо признают и откровенно говорят об этом. Мы же видим, как у нас заключили бюджет. Три триллиона гривен нам нужно на расходы, а у нас есть всего полтора, грубо говоря. И мы на что-то рассчитываем, хотя половины нужного бюджета у нас нет.