На таких темах акцентируют международные издания на утро 4 июля.

Угроза от иранских баллистических ракет для Европы растет

Такое мнение эксперта публикует Politico. Пока Европа борется с передачей Ираном беспилотников России для использования против Украины, она не может позволить себе игнорировать еще большую угрозу, которая может оказаться на ее пороге: большой баллистический арсенал Ирана.

Пока не состоялась передача баллистических ракет России, однако причиной этого, скорее всего, является не страх Тегерана нарушить неписаное соглашение, о котором тайно ведутся переговоры с Вашингтоном, а ожидание прекращения запрета ООН на испытания и передачу баллистических ракет в октябре этого года.

В мае Иран испытал новую баллистическую ракету, и хотя ее дальнобойность соблюдает установленные Тегераном ограничения – 2 тысячи км, официальные лица завуалированно угрожают Европе, что это не предел, дальность может увеличиваться.

Иран доказал, что он способен и намерен разрабатывать более точные, смертоносные и живучие снаряды и что он не планирует останавливаться на этом. Тот факт, что Пхеньян заявил об испытаниях гиперзвуковой баллистической ракеты в 2021 году, также требует дальнейшего беспокойства и осторожности, отмечают в издании.

Также в Politico подчеркивают: если присмотреться более внимательно к санкциям ЕС против Ирана, можно заметить, что несмотря на ужесточение санкций против иранских объектов за нарушение прав человека, терроризм и использование беспилотников, с конца 2012 года блок не ввел никаких новых ракетных санкций или санкций в сфере нераспространения ядерного оружия

Фото: t.me/Nazars_look

Контрнаступление Украины продолжается, но ситуация на поле боя сложная, еще тяжелее ее делают минные поля

На востоке и юге Украины продолжаются ожесточенные бои, сейчас украинская армия имеет небольшие успехи на этих направлениях. The Ne York Times цитирует украинских официальных лиц о том, что наступательные действия продолжаются на направлении Бердянска и Мелитополя. Контрнаступление пока медленное и изнурительное, хотя военные аналитики говорят, что кампания все еще находится на ранней стадии и что Украина еще не задействовала основную часть своих сил. "Украинские войска столкнулись с устойчивым российским сопротивлением, растущими потерями и полями, полными мин. Они добились в основном небольших успехов, прорвав первую линию российской обороны и отвоевав несколько фермерских сел на востоке Донецкой области и юге Запорожской области".

В своем репортаже с фронта BBC также называет минные поля фактором, чрезвычайно усложняющим и сдерживающим контрнаступление. "Наши ребята были опытные. Но тяжело иметь глаза повсюду. У обоих ампутации ног. По одной ноге. После каждого боя есть ранения", - цитирует медиа солдата 108-й бригады ТрО, два дня назад двое его коллег наткнулись на "лепестки" - маленькие зеленые противопехотные мины, разбросанные по полю российскими ракетами.

Российские работники покидают ЗАЭС

Украина предупреждает о ядерной катастрофе, поскольку Россия предписывает персоналу покинуть Запорожскую АЭС, сообщает Politico. По данным украинской разведки, российским работникам приказали покинуть электростанцию до 5 июля. Украинские чиновники и разведчики предупреждают, что Россия может готовиться взорвать атомную электростанцию, что приведет к радиоактивной экологической катастрофе, отмечает издание.

Тем временем The New York Times, ссылаясь на ООН, сообщает о том, что восстановлена критически важная резервная линия электропередачи на ЗАЭС. В предыдущие месяцы все 6 резервных линий были оборваны. "Хотя повторное подключение резервной линии электропередачи является положительным моментом, ситуация с внешним электроснабжением станции остается очень уязвимой, что подчеркивает нестабильную ситуацию с ядерной и физической безопасностью на объекте", – отмечает гендиректор МАГАТЭ Гросси.