Балкер BC VANESSA с 30 тыс. тонн зерна на борту отправился из украинского порта в Афганистан
В четверг, 22 сентября, зафрахтованное ООН судно BC VANESSA вышло из украинского одесского порта
Об этомсообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
Балкер BC VANESSA, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, перевозит 30 тыс. тонн агропродукции.
Он прибудет в порт в Пакистане. Уже там судно разгрузят и переправят зерно в Афганистан, который сейчас страдает от продовольственного кризиса.
BC VANESSA - это одно из семи судов, которые сегодня вывезли из украинских портов 107,5 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы. Также это четвертый балкер, зафрахтованный ВПП ООН.
Позже Мининфраструктуры показало процесс загрузки судна .
В рамках работы ВПП ООН из украинских портов уже экспортировано 120 тыс. тонн пшеницы, в том числе продовольственная помощь направлена населению Эфиопии, Йемена и Афганистана", - пишут в Мининфраструктуры.
Со старта "зерновой инициативы" в страны Африки, Европы и Азии экспортировали уже 4,38 млн. тонн продовольствия.
- 20 сентября балкер BC VANESSA зашел в украинский одесский порт.
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