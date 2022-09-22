Об этомсообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Балкер BC VANESSA, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ООН, перевозит 30 тыс. тонн агропродукции.

Он прибудет в порт в Пакистане. Уже там судно разгрузят и переправят зерно в Афганистан, который сейчас страдает от продовольственного кризиса.

BC VANESSA - это одно из семи судов, которые сегодня вывезли из украинских портов 107,5 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы. Также это четвертый балкер, зафрахтованный ВПП ООН.

Позже Мининфраструктуры показало процесс загрузки судна .

В рамках работы ВПП ООН из украинских портов уже экспортировано 120 тыс. тонн пшеницы, в том числе продовольственная помощь направлена населению Эфиопии, Йемена и Афганистана", - пишут в Мининфраструктуры.

Со старта "зерновой инициативы" в страны Африки, Европы и Азии экспортировали уже 4,38 млн. тонн продовольствия.

20 сентября балкер BC VANESSA зашел в украинский одесский порт.