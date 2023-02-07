Об этом в Осло на конференции по безопасности Leangkollen заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, передает сайт НАТО.

"Эта война продемонстрировала важность тяжелого оружия: танков и артиллерии, а также ракет и беспилотников. Мы должны достичь баланса между цифровым и кинетическим оружием, если мы стремимся сохранить нашу безопасность... Управляя танком, вы также используете технологии и сенсоры, и космос" , и кибернетическое пространство. И мы должны убедиться, что НАТО может выполнять это наилучшим образом", - отметил заместитель генерального секретаря Альянса.

Он убежден, что степень овладения современными технологиями и инновациями определяет поражение или победу на поле боя. Поэтому НАТО в этих вопросах предваряет своих противников, и именно это уже сейчас можно увидеть в Украине.

"Украинские войска используют трафик Google, чтобы отслеживать концентрацию войск перед атакой. Наша разведка говорит о таких же вещах. Они (украинцы - ред.) используют простые технологии для прослушивания открытой российской коммуникации. С помощью простых приложений они сократили время по запросу артиллерийского удара с около получаса до нескольких минут. Это сплав храбрости, ума, технологий и тренировки", - отметил Джоане.

По его словам, помогая Украине, союзники по НАТО фактически отстаивают собственные ценности, впервые за многие десятилетия оказавшиеся под прямой атакой.

"У наших лидеров много тем для обсуждения (во время саммита НАТО – ред.) в Вильнюсе. Безусловно, первым приоритетом будет Украина. Агрессивная война президента Путина против Украины является крупнейшим конфликтом в Европе со времен Второй Мировой войны, это жестокая умышленная атака на международную систему, основанную на правилах.Когда войска Путина почти год назад совершили вторжение, он ожидал скорую победу.Он ее не одержал, поскольку совершил две стратегические ошибки.Во-первых, он недооценил мастерство и храбрость украинцев.Он также недооценил наше единство и солидарность , силу НАТО и его партнеров", - подчеркнул замгенсека.

Он напомнил, что с начала конфликта США предоставили Украине военную, финансовую, гуманитарную помощь на сумму, эквивалентную около 50 миллиардам евро. Остальные европейские союзники, включая Норвегию, а также Канада вместе с институтами ЕС направили в Украину помощь на более чем 60 миллиардов евро. Союзники укрепили трансатлантическое единство, применили против страны-агрессора мощные экономические и политические санкции.

Такая помощь со стороны НАТО и стран-союзниц позволяет Украине достигать реальных изменений в поле боя и укреплять свои позиции для достижения справедливого мира. По словам Джоане, НАТО будет придерживаться такого курса и стоять рядом с Украиной так долго, как это будет необходимо.