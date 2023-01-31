Так называется колонка Дэвида Игнатиуса в Вашингтон Пост.

Вот некоторые цитаты:

"Администрация Байдена, убежденная, что Владимир Путин потерпел неудачу в своей попытке стереть Украину, начала планировать окончательный послевоенный военный баланс, который поможет Киеву сдержать любое повторение жестокого вторжения России".

Администрация Байдена, убежденная, что Владимир Путин потерпел неудачу в своей попытке стереть Украину, начала планировать окончательный послевоенный военный баланс, который поможет Киеву сдержать любое повторение жестокого вторжения России.

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Он будет "снабжаться мощными системами вооружения — особенно бронетехникой и противовоздушной обороной — вместе с сильной, не коррумпированной экономикой и членством в Европейском Союзе."

"Нынешнее ударение Пентагона на обеспечение Киева оружием и учебе для маневровой войны отражает эту долгосрочную цель сдерживания. "Важность маневрового оружия состоит не только в том, чтобы дать Украине силы сейчас вернуть территорию, но и как фактор сдерживания будущих атак России", — пояснил представитель Госдепартамента знаком с мнением Блинкена "Манёвр — это будущее".

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Только наличие ракетного оружия хотя бы средней дальности, не обязательно ядерного, и перспектива нанесения ответных ударов по территории самого агрессора может считаться оружием сдерживания

Нет, господа, так не будет.

Наличие бронетехники, противовоздушной обороны и тактика маневровой войны никогда не сдерживала государства-агрессора. Только наличие ракетного оружия хотя бы средней дальности, необязательно ядерной, и перспектива нанесения ответных ударов по территории самого агрессора может считаться оружием сдерживания.

Баланс – это паритет в вооружениях.

Источник

Об авторе. Владимир Горбач, политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины

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