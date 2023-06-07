Об этом говорится в отчете американского института по исследованию войны (ISW).

Спикер Белого дома Джон Кирби заявил, что в США все еще не могут окончательно сказать, что повлекло за собой разрушение дамбы, но оценивают сообщения о том, что "взрыв вызвала Россия".

Телеканал NBC сообщил, что США располагают разведывательными данными, указывающими на ответственность России за подрыв дамбы, но сейчас работают над рассекречиванием соответствующей информации. Также разные европейские официальные лица выступили с заявлениями, в которых указывали, что они верят в причастность России, и подчеркивали гуманитарные последствия наводнения.

"Сейчас ISW не может дать окончательную оценку ответственности за инцидент 6 июня, но считает, что баланс доказательств, аргументов и риторики свидетельствует о том, что россияне намеренно повредили дамбу", - говорится в сообщении.

Заявления американских и европейских чиновников в значительной степени соответствуют прогнозу ISW от октября 2022 года о том, что Россия имеет больший и более четкий интерес, чем Украина, в затоплении нижнего бассейна Днепра, несмотря на ущерб, нанесенный ее собственной обороноспособности и вооруженным силам.

Отмечается, что россияне могут использовать наводнение для того, чтобы расширить реку Днепр и усложнить украинские попытки контрнаступления из-за и так сложного для форсирования водного объекта.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей районов, которые начали затапливать. После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, а мир массово начал реагировать на трагедию. Подробный ход событий здесь.

В частности, Кабмин предоставил 1,5 млрд грн для строительства двух новых магистральных водопроводов, которые помогут обеспечить Кривой Рог, Никополь и Марганец питьевой водой. Также Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областям было выделено почти 846 млн грн на обеспечение потребностей регионов в воде.

А ряд украинских городов заявил о готовности принять южан.

Зато командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сказал, что подрыв оккупантами Каховской ГЭС не повредит контрнаступлению ВСУ. Киевская ГЭС прикрыта от ударов с воздуха и защищена от вражеских ДРГ.

В свою очередь генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что пик разлива воды из Каховского водохранилища ожидается утром 7 июня . По его словам, после этого ситуация начнет стабилизироваться, а через 4-5 дней вода начнет спадать.

А президент Украины провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС. Он подчеркнул , что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.

Кроме этого Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину.

А в Минагрополитики подсчитали, что по предварительным оценкам, в результате разрушения Каховской ГЭС, ориентировочно 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель на правобережье будут затоплены.

Вечером 6 июня Совет Безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации, возникшей после подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС. Там постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил , что подрывом ГЭС россияне доказали, что не способны удержать временно оккупированные территории. Заместитель генсека ООН отметил , что подрыв гидроэлектростанции будет иметь далеко идущие последствия для многих тысяч людей.

Также на трагедию отреагировал президент США Джо Байден. Он уверил в поддержке и помощи Украине.