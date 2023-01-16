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OPINION

Бакунец вместо Порошенко: проблема не в тамаде

16 января, 2023 понедельник
14:04
Мнение

У нас есть мелкие закомплексованные люди, которые, несмотря на пафосные заявления, вредят государственным интересам, даже в мелких ничтожных вещах

Вот согласен с представителями Европейской солидарности по существу. Более того, вижу проблему куда более серьезную, чем просто "не пустили Петра Порошенко в ПАСЕ", но совершенно не согласен по форме.

Ну это какой-то пиз**ц, господа.

А при чем здесь Павел Бакунец в роли клоуна? О чем это вообще? Нафига это поститься? Нафига на этом акцентировать?

Каждый, кто откроет элементарную википедию или сайт ВР увидит, что Павел Бакунец (народный депутат, делегированный Самопомощью, ставший членом риговско-кэшового недобитка "Доверие") до депутатства работал городским головой города Яворов на Львовщине, а еще 2 года перед этим исполнял обязанность городского головы. То есть, 6 лет человек отработал на достаточно серьезном посту, руководя целым городом.

Павел Бакунец (народный депутат, делегированный Самопомощью, ставший членом риговско-кэшового недобитка "Доверие") до депутатства работал городским головой города Яворов на Львовщине, а еще 2 года перед этим исполнял обязанности городского головы. То есть, 6 лет человек отработал на достаточно серьезной должности, руководя целым городом

Так при чем здесь эти фотки с клоуном? Ну работал, зарабатывал деньги в какие-то студенческие времена. Что в этом плохого?

Я, например, до сих пор помню, как будучи студентами, мы с одногруппником сбежали из пар, чтобы заработать немного денег перевозкой плитки. То есть, мы должны были загрузить ее в авто и разгрузить. И я до сих пор помню, как мы смешно прятались от нашего преподавателя, который, по стечению обстоятельств, жил в том же доме, где мы разгружали плитку, и возвращался домой из лекций, с которых мы сбежали.

И что, я теперь должен стыдиться этого? Стесняться, что кто меня когда-то мог увидеть в роли неквалифицированного рабочего, который не хотел брать деньги у родителей и решил их зарабатывать сам?

Объясните, при чем здесь тамада? Ну, зарабатывал чувак так, но в другой жизни, будучи студентом. Зарабатывал, не воровал. Если бы он перешел в нардепы из этой роли — ок, претензии законны. А в таком ракурсе это при чем здесь вообще?

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Объясните, при чем здесь тамада? Ну, зарабатывал чувак так, но в другой жизни, будучи студентом. Зарабатывал, не воровал.

Если бы он перешел в нардепы по этой роли — ок, претензии законны. А в таком ракурсе это при чем здесь вообще?

Если уж говорить о каких-то персональных претензиях к этому господину, то они состоят в политической "принципиальности", когда партия Самопомич и их лидер рассказывает о "новой силе" и "борьбе с коррупцией", а затем ее члены объединяются с зашкваренными риговскими тушками, за "капусту".

Если уж таскать костюм клоуна, то только в том контексте, чтобы сверить прирост бабла у чувака, у которого не было денег и работал за мелкий кэш, потом был чиновником (тоже не должен был иметь бабла)... и сравнить с тем, что есть сейчас, и что будет, когда его каденция окончится.

Ну и с решающей ролью Порошенко в ПАСЕ это тоже не в тему.

В контексте влияния на войну ПАСЕ это мертвая организация. И даже если бы она что-нибудь приняла, Россия откажется это выполнять. Это уже проходило не раз. Поэтому от присутствия или выступления Порошенко, Бакунца, Зеленского, Байдена, Папы Римского нифига не изменится.

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Здесь проблема, я бы сказал даже катастрофа, в другом. И это другое вытекает из функций, статуса, сущности работы народного депутата и качества фактического состава Верховной рады.

Потому что народный депутат Украины призван выполнять 2 основные функции (нет, не бабло пилить и на ток-шоу выступать) - работать над законами и представлять государство, в том числе заграницей, лоббируя его интересы.

Если бы мы избрали достойную адекватную власть, то со времени, когда о нападении стало известно, народные депутаты все должны были быть за рубежом. Приехали домой, поцеловали детей и жен/мужчин, приняли бюджет и снова туда, чтобы говорить с политиками о помощи, с бизнесом о технологиях и производстве/ремонте техники, с обществами государств-партнеров о том, почему важно помогать Украине

И если бы мы избрали достойную адекватную власть, то со времени, когда о нападении стало известно, народные депутаты все должны были быть за рубежом. Приехали домой, поцеловали детей и жен/мужчин, приняли бюджет и снова туда, чтобы говорить с политиками о помощи, с бизнесом о технологиях и производстве/ремонте техники, с обществами государств-партнеров о том, почему важно помогать Украине.

И будь у нас достойный президент, который действительно заботится о стране, а не пиз**ть пафосную х**ню раз в год, а делает обратное, то он бы сам позвал Порошенко и сам бы его попросил помочь:

"Петр Алексеевич, хватит уже покупать какие-то генераторы для Троещины, это функция правительства, как и обеспечение фронта спартанами и т.д. Езжай, Петр Алексеевич, брат, в Болгарию, потому что там п**ц российская пропаганда и пророссийские силы работают. Вы знаете болгарский, поговорите с политиками, обществом, попробуйте изменить политическую среду и общественное мнение на нашу сторону, это важно для нас. *р, попробуй его переломить".

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Мы имеем мелких закомплексованных людей, которые вместо вышеописанного, несмотря на пафосные заявления, вредят государственным интересам, даже в мелких ничтожных вещах, как "велено не пущат в ПАСЕ!". И именно это катастрофа, а не то, что Павел Бакунец, будучи студентом, был тамадой

И Петр Алексеевич уехал бы. И Петр Алексеевич был бы эффективным. И его помощь была бы куда больше, чем те пару спартанов, приобретенных на собственные средства.

И, учитывая тот "состав профессионалов", который мы себе набирали в 2019, Петр Алексеевич один из немногих, кто бы мог это делать хорошо.

Но мы имеем мелких закомплексованных людей, которые вместо вышеописанного, несмотря на пафосные заявления, вредят государственным интересам, даже в мелких ничтожных вещах, как "велено не пущать в ПАСЕ!".

И именно это катастрофа, а не то, что Павел Бакунец студентом был тамадой.

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Об авторе. Mason Lemberg (псевдоним) – политический обозреватель.

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