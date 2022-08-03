Об этом сообщает Миноборона Азербайджана.

"Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, провели интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии в направлении Лачинского района. В результате от пулевого ранения стал шехидом военнослужащий срочной действительной военной службы - солдат Казимов Анар Рустам оглу", - говорится в сообщении.

Далее в минобороны отмечают, что подразделениями азербайджанской армии были приняты "соответствующие меры".

В минобороны Армении сегодня размещено сообщение, показывающее ситуацию в совершенно ином свете, демонстрируя миролюбивые намерения Еревана:

"23 июля около 01:30 в пограничной зоне армянские солдаты обнаружили военнослужащего вооруженных сил Азербайджана, пересекшего границу рядового Камиза Мубаризи Ибаева. В результате выяснения причин инцидента, оказалось, что он заблудился. Сегодня Ибаев был передан азербайджанской стороне в Нагорном Карабахе, миротворческой группы РФ".

В то же время минобороны Армении сообщает, что вчера, 2 августа, проведены "тактические занятия с боевой стрельбой".

"С целью повышения профессиональных навыков, повышения уровня боевой подготовки, укрепления морально-психологических и физических качеств личного состава, 2 августа проведены тактические занятия по боевой стрельбе с военнослужащими стрелковых подразделений воинской части N".

Больше информации стало появляться на неофициальных каналах с обеих сторон.

Издание media.az со ссылкой на собственные военные источники телеграмм-канала Caliber отмечает, что вооруженные силы Азербайджана начали карательную операцию:

"Со стороны нашей армии была уничтожена артиллерийская военная часть в Хейвале и, как минимум, один пост террористов… Со стороны бандитов есть большое количество убитых и раненых".

В другом сообщении издание добавляет, что в ходе операции было ликвидировано 4 и ранено 15 армянских военных. Также демонстрирует видео удара с беспилотника.

Пророссийское издание EurAsia Daily сообщает, что в районе Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом, идут бои с использованием минометов и беспилотников. Подразделения Азербайджана подошли к селу Ехцаох и пытаются занять позицию на примыкающем к дороге холме.

Сегодня после обеда стало известно, что президент непризнанной республики Араик Арутюнян объявил в Нагорном Карабахе частичную военную мобилизацию.

Отметим, что причиной обострения ситуации стало требование Азербаджана уволить Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом. Армения назвала это нарушением предыдущих мирных соглашений.

Интересным подтекстом сегодняшних событий в Нагорном Карабахе является то, что вскоре предстоит встреча Эрдогана и Путина. По предварительным данным, их переговоры запланированы на 5 августа в Сочи. Ведь известно, что Турция открыто поддерживает Азербайджан, а позиции Армении опираются на миротворческий контингент России.

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