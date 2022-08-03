Баку заявил об обстреле армянами азербайджанских позиций и гибели военного, непризнанная "НКР" объявила мобилизацию
После убийства солдата, вооруженные силы Азербайджана начали операцию против армянских подразделений в направлении Лачинского района Нагорного Карабаха
Об этом сообщает Миноборона Азербайджана.
"Утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, провели интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии в направлении Лачинского района. В результате от пулевого ранения стал шехидом военнослужащий срочной действительной военной службы - солдат Казимов Анар Рустам оглу", - говорится в сообщении.
Далее в минобороны отмечают, что подразделениями азербайджанской армии были приняты "соответствующие меры".
В минобороны Армении сегодня размещено сообщение, показывающее ситуацию в совершенно ином свете, демонстрируя миролюбивые намерения Еревана:
"23 июля около 01:30 в пограничной зоне армянские солдаты обнаружили военнослужащего вооруженных сил Азербайджана, пересекшего границу рядового Камиза Мубаризи Ибаева. В результате выяснения причин инцидента, оказалось, что он заблудился. Сегодня Ибаев был передан азербайджанской стороне в Нагорном Карабахе, миротворческой группы РФ".
В то же время минобороны Армении сообщает, что вчера, 2 августа, проведены "тактические занятия с боевой стрельбой".
"С целью повышения профессиональных навыков, повышения уровня боевой подготовки, укрепления морально-психологических и физических качеств личного состава, 2 августа проведены тактические занятия по боевой стрельбе с военнослужащими стрелковых подразделений воинской части N".
Больше информации стало появляться на неофициальных каналах с обеих сторон.
Издание media.az со ссылкой на собственные военные источники телеграмм-канала Caliber отмечает, что вооруженные силы Азербайджана начали карательную операцию:
"Со стороны нашей армии была уничтожена артиллерийская военная часть в Хейвале и, как минимум, один пост террористов… Со стороны бандитов есть большое количество убитых и раненых".
В другом сообщении издание добавляет, что в ходе операции было ликвидировано 4 и ранено 15 армянских военных. Также демонстрирует видео удара с беспилотника.
Пророссийское издание EurAsia Daily сообщает, что в районе Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом, идут бои с использованием минометов и беспилотников. Подразделения Азербайджана подошли к селу Ехцаох и пытаются занять позицию на примыкающем к дороге холме.
Сегодня после обеда стало известно, что президент непризнанной республики Араик Арутюнян объявил в Нагорном Карабахе частичную военную мобилизацию.
Отметим, что причиной обострения ситуации стало требование Азербаджана уволить Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом. Армения назвала это нарушением предыдущих мирных соглашений.
Интересным подтекстом сегодняшних событий в Нагорном Карабахе является то, что вскоре предстоит встреча Эрдогана и Путина. По предварительным данным, их переговоры запланированы на 5 августа в Сочи. Ведь известно, что Турция открыто поддерживает Азербайджан, а позиции Армении опираются на миротворческий контингент России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.53
Покупка 38.53Продажа 39.65
-
EUR
Покупка 38.83Продажа 40.23
- Актуальное
- Важное