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Баклажанная икра: бабушкин рецепт и приготовление по-одесски

20 октября, 2023 пятница
20:40
Икра из баклажанов

Баклажаны богаты витаминами и антиоксидантами, поэтому приготовить блюдо, а также сделать заготовки на зиму из этого полезного продукта просто необходимо

Икра из баклажанов является популярным блюдом, особенно в Восточной и Южной Европе. Она готовится из доступных овощей и ароматных специй. Кушанье имеет нежный вкус и используется как сытная намазка на хлеб или сопровождение к разным блюдам. Баклажанную икру можно подавать как горячее, так и холодное блюдо.

Икра баклажанная на зиму

Ингредиенты (на 4,5л икры):

  • баклажаны - 2 кг
  • сладкий перец – 1 кг
  • помидоры – 1,5 кг
  • морковь – 500 г
  • лук репчатый – 500 г
  • растительное масло – 200 мл
  • сахар – 200 г
  • уксус яблочный - 80 мл
  • чеснок – 200 г
  • соль каменна – 100 г
  • черный молотый перец – 1 ч. л.

Баклажанная икра, бабушкин рецепт приготовления пошагово:

  1. Морковь, лук и чеснок моем и очищаем от кожуры. Баклажаны, перец и помидоры хорошо промываем под проточной водой.
  2. Баклажаны режем кубиком, перец – соломкой, а лук – полукольцами. Морковь натираем на грубой терке, а помидоры измельчаем блендером или с помощью мясорубки.
  3. В большую кастрюлю, где будем готовить икру, наливаем растительное масло и ставим на огонь. Выкладываем лук и морву, обжариваем до мягкости овощей 5 минут. Добавляем болгарский перец и подскаживаем еще 5 минут. Затем добавляем помидоры, сахар, соль и перец, хорошо перемешиваем и даем закипеть овощам. Тушим на среднем огне 10 минут.
  4. К овощам добавляем баклажаны, снова даем смеси закипеть и тушим на небольшом огне в течение 50 минут, время от времени перемешиваем.
  5. Чеснок пропускаем через пресс, добавляем его к овощам и наливаем уксус. Постоянно помешивая, провариваем еще 5 минут, даем закипеть и выключаем огонь.
  6. Готовую кабачковую икру раскладываем в простерилизованные стеклянные банки и закатываем крышками. Помещаем банки в теплое место и накрываем на несколько дней одеялом. Затем переносим их в кладовку. Приятного аппетита!

Фото: Freepik

Икра из баклажанов по-одесски

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт.
  • болгарский перец – 2 шт.
  • помидоры – 4 шт.
  • лук репчатый – 100 г
  • растительное масло – 1 ст. л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • зелень, перец и соль (по вкусу)

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. Баклажаны и перец промыть. Сделать на их поверхности небольшие отверстия с помощью вилки.
  2. Противень для запекания накрыть пергаментной бумагой, выложить перец и баклажаны. Полить овощи маслом и поставить запекаться в духовку при 200 градусах в течение 20-30 минут.
  3. С запеченных перцев снять кожуру и очистить от сердцевины. Баклажаны разрезать пополам и достать ножом всю середину (без кожуры, потому что она может добавить горечь блюду).
  4. С помидоров и лука снимаем кожуру, режем кубиками. Чеснок мелко режем.
  5. Все овощи (баклажаны, перец, помидоры, лук и чеснок) и зелень перекладываем на дощечку для нарезки и измельчаем ножом, смешивая все ингредиенты. Переводим в емкость, солим и перчим. Готово!

Фото: Freepik

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