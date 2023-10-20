Баклажанная икра: бабушкин рецепт и приготовление по-одесски
Баклажаны богаты витаминами и антиоксидантами, поэтому приготовить блюдо, а также сделать заготовки на зиму из этого полезного продукта просто необходимо
Икра из баклажанов является популярным блюдом, особенно в Восточной и Южной Европе. Она готовится из доступных овощей и ароматных специй. Кушанье имеет нежный вкус и используется как сытная намазка на хлеб или сопровождение к разным блюдам. Баклажанную икру можно подавать как горячее, так и холодное блюдо.
Икра баклажанная на зиму
Ингредиенты (на 4,5л икры):
- баклажаны - 2 кг
- сладкий перец – 1 кг
- помидоры – 1,5 кг
- морковь – 500 г
- лук репчатый – 500 г
- растительное масло – 200 мл
- сахар – 200 г
- уксус яблочный - 80 мл
- чеснок – 200 г
- соль каменна – 100 г
- черный молотый перец – 1 ч. л.
Баклажанная икра, бабушкин рецепт приготовления пошагово:
- Морковь, лук и чеснок моем и очищаем от кожуры. Баклажаны, перец и помидоры хорошо промываем под проточной водой.
- Баклажаны режем кубиком, перец – соломкой, а лук – полукольцами. Морковь натираем на грубой терке, а помидоры измельчаем блендером или с помощью мясорубки.
- В большую кастрюлю, где будем готовить икру, наливаем растительное масло и ставим на огонь. Выкладываем лук и морву, обжариваем до мягкости овощей 5 минут. Добавляем болгарский перец и подскаживаем еще 5 минут. Затем добавляем помидоры, сахар, соль и перец, хорошо перемешиваем и даем закипеть овощам. Тушим на среднем огне 10 минут.
- К овощам добавляем баклажаны, снова даем смеси закипеть и тушим на небольшом огне в течение 50 минут, время от времени перемешиваем.
- Чеснок пропускаем через пресс, добавляем его к овощам и наливаем уксус. Постоянно помешивая, провариваем еще 5 минут, даем закипеть и выключаем огонь.
- Готовую кабачковую икру раскладываем в простерилизованные стеклянные банки и закатываем крышками. Помещаем банки в теплое место и накрываем на несколько дней одеялом. Затем переносим их в кладовку. Приятного аппетита!
Фото: Freepik
Икра из баклажанов по-одесски
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- болгарский перец – 2 шт.
- помидоры – 4 шт.
- лук репчатый – 100 г
- растительное масло – 1 ст. л.
- чеснок – 1 зубчик
- зелень, перец и соль (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления:
- Баклажаны и перец промыть. Сделать на их поверхности небольшие отверстия с помощью вилки.
- Противень для запекания накрыть пергаментной бумагой, выложить перец и баклажаны. Полить овощи маслом и поставить запекаться в духовку при 200 градусах в течение 20-30 минут.
- С запеченных перцев снять кожуру и очистить от сердцевины. Баклажаны разрезать пополам и достать ножом всю середину (без кожуры, потому что она может добавить горечь блюду).
- С помидоров и лука снимаем кожуру, режем кубиками. Чеснок мелко режем.
- Все овощи (баклажаны, перец, помидоры, лук и чеснок) и зелень перекладываем на дощечку для нарезки и измельчаем ножом, смешивая все ингредиенты. Переводим в емкость, солим и перчим. Готово!
Фото: Freepik
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