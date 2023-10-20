Баклажанная икра: бабушкин рецепт и приготовление по-одесски

Икра из баклажанов является популярным блюдом, особенно в Восточной и Южной Европе. Она готовится из доступных овощей и ароматных специй. Кушанье имеет нежный вкус и используется как сытная намазка на хлеб или сопровождение к разным блюдам. Баклажанную икру можно подавать как горячее, так и холодное блюдо.

Икра баклажанная на зиму

Ингредиенты (на 4,5л икры):

баклажаны - 2 кг

сладкий перец – 1 кг

помидоры – 1,5 кг

морковь – 500 г

лук репчатый – 500 г

растительное масло – 200 мл

сахар – 200 г

уксус яблочный - 80 мл

чеснок – 200 г

соль каменна – 100 г

черный молотый перец – 1 ч. л.

Баклажанная икра, бабушкин рецепт приготовления пошагово:

Морковь, лук и чеснок моем и очищаем от кожуры. Баклажаны, перец и помидоры хорошо промываем под проточной водой. Баклажаны режем кубиком, перец – соломкой, а лук – полукольцами. Морковь натираем на грубой терке, а помидоры измельчаем блендером или с помощью мясорубки. В большую кастрюлю, где будем готовить икру, наливаем растительное масло и ставим на огонь. Выкладываем лук и морву, обжариваем до мягкости овощей 5 минут. Добавляем болгарский перец и подскаживаем еще 5 минут. Затем добавляем помидоры, сахар, соль и перец, хорошо перемешиваем и даем закипеть овощам. Тушим на среднем огне 10 минут. К овощам добавляем баклажаны, снова даем смеси закипеть и тушим на небольшом огне в течение 50 минут, время от времени перемешиваем. Чеснок пропускаем через пресс, добавляем его к овощам и наливаем уксус. Постоянно помешивая, провариваем еще 5 минут, даем закипеть и выключаем огонь. Готовую кабачковую икру раскладываем в простерилизованные стеклянные банки и закатываем крышками. Помещаем банки в теплое место и накрываем на несколько дней одеялом. Затем переносим их в кладовку. Приятного аппетита!

Фото: Freepik

Икра из баклажанов по-одесски

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

болгарский перец – 2 шт.

помидоры – 4 шт.

лук репчатый – 100 г

растительное масло – 1 ст. л.

чеснок – 1 зубчик

зелень, перец и соль (по вкусу)

Пошаговый рецепт приготовления:

Баклажаны и перец промыть. Сделать на их поверхности небольшие отверстия с помощью вилки. Противень для запекания накрыть пергаментной бумагой, выложить перец и баклажаны. Полить овощи маслом и поставить запекаться в духовку при 200 градусах в течение 20-30 минут. С запеченных перцев снять кожуру и очистить от сердцевины. Баклажаны разрезать пополам и достать ножом всю середину (без кожуры, потому что она может добавить горечь блюду). С помидоров и лука снимаем кожуру, режем кубиками. Чеснок мелко режем. Все овощи (баклажаны, перец, помидоры, лук и чеснок) и зелень перекладываем на дощечку для нарезки и измельчаем ножом, смешивая все ингредиенты. Переводим в емкость, солим и перчим. Готово!

Фото: Freepik