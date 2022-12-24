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Аналитика

Бахмут выполняет свою главную миссию. ВСУ исчерпали все советские танки из Европы. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
24 декабря, 2022 суббота
00:46
Колонка Згурца Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

Бахмут в Донецкой области выполняет главную миссию - уничтожение личного состава противника, сковывание его сил. ВСУ при возможности удерживают позиции и отошли от стратегии, когда брали время в обмен на территорию

Россия стала реже использовать артиллерию под Бахмутом

За эту неделю враг пытался продвинуться в Бахмут с востока. Наши военные остановили русских. Враг также пытался выйти на окраины в застройке перед рекой Бахмутка и так же был выбит. Сейчас противник пытается перегруппироваться и продвигаться вглубь города. Правая часть города вдоль реки выше и любые попытки врага прорваться в застройку будут связаны со значительными потерями.

Если мы говорим про всю линию фронта здесь – это 55 км, где враг пытается проводить наступательные действия, прощупывая нашу линию обороны. Под контролем россиян Яковлевка, из которой они пытаются развивать наступление. Это ни к чему не приводит. Трудные боевые действия в пригороде Соледара. Враг на юге этого фронта пытается протискиваться в сторону Клещиевки. ВСУ выбили противника в зоне Кордюмовки. Весь этот участок фронта остается чрезвычайно напряженным и враг пытается пробиваться в направлении Часового Яра, чтобы пересечь линию обеспечения военных в Бахмуте с Запада.

Использование артиллерии в последнее время уменьшилось — были нанесены удары по местам хранения российских боеприпасов. Это повлияло на интенсивность работы артиллерии даже по участку Бахмута. Динамика напряжена, но позволяет уверенно удерживать город.

Вопрос оставления города не является критическим с точки зрения оперативных требований. Мы просто ушли от стратегии, когда мы брали время в обмен на территории. Сейчас, если мы можем, мы удерживаем позиции. Бахмут выполняет главную миссию — уничтожение личного состава противника, сковывание его сил и думаю, что это продлится определенный промежуток времени.

Оккупанты пытаются окружить Авдеевку

Авдеевку враг напрямую взять не может и проводит обходные маневры в направлении Красногоровки и Каменки, пытаясь с севера обойти город. Так и с юга – в направлении Первомайского и Невельского. Они пытаются оцепить Авдеевку. В Опытном сейчас продолжаются тяжелые боевые действия с использованием танков. Намерения по охвату Авдеевки будут продолжаться и дальше.

В Марьинке идут сражения в центре города. Там есть дома, где на отдельных этажах есть и наши войска, и русские. Марьинка, Бахмут и Авдеевка являются признаком того, что этот участок фронта остается наиболее сложным. Там нужно и подкрепление, и больше артиллерии.

Охват Кременной ВСУ является предпосылкой перерезания трассы в Сватово

Мы пытаемся протиснуть врага по всей линии Сватово-Кременной и севернее Сватового, где враг пытался проводить контратаки. Ситуация в Сватово несколько зацементировалась, потому что противник опрокинул значительное количество резервов и повлияла погода. Когда были более или менее приемлемые условия, мы обеспечили продвижение в направлении города.

Но оно меньше того, что происходит вокруг Кременной и вблизи Краснопоповки.

Наши войска продвигаются на расстояние до 5 км до Кременной. Враг пытается контратаковать в зоне Дибровы и Белогоровки, но это действия, чтобы снизить наш потенциал движения на Кременную. Кременная – достаточно укрепленный населенный пункт, она находится на возвышенности и делится пополам рекой Красная. Охват Кременной является предпосылкой и базой перерезки трассы Сватово-Кременная. Трасса под огневым контролем, а информация о наших войсках является преувеличением. Боевые действия вокруг Краснопоповки и Площанки свидетельствуют, что мы вплотную к этой трассе и обеспечиваем невозможность использования ее россиянами.

Юг: На Кинбурнской косе продолжаются бои

Ценой активности нашей ствольной и реактивной артиллерии мы создаем предпосылки формирования поля боя. Эта история напоминает то, что было на правом берегу Днепра. Удары дальнобойными средствами четко преследуют цель: уничтожение логистики, командных пунктов, запасы боеприпасов и усложнение опрокидывания личного состава. Это этап формирования поля боя для освобождения Юга. Он должен быть связан с перерезанием возможностей опрокидывания сил и средств из Крыма. По логике надо перерезать перешейки в Крыму, затем обеспечить уничтожение сил противника и затем проводить контрнаступательные действия с использованием танков.

На Кинбурнской косе продолжается противостояние. Здесь россияне перекинули 700 кубанских казаков, обеспечивающих патрулирование косы. Они совершают обстрелы через Днепр. Они пытаются каким-то образом влиять на безопасность морских проливов.

С украинской стороны там действуют силы спецопераций. Идут артобстрелы, чтобы потеснить врага. Там были видео испытания наших коптеров с термобарическими боеприпасами, которые обладают достаточно хорошим практическим эффектом. Думаю, первые шаги практического использования могут быть и на Кинбурнской косе.

ВСУ исчерпали все танки времен СССР из Европы

Все советские танки мы из Европы исчерпали. Мы ждем 90 танков, которые будут модернизированы за американские средства в Чехии. Далее начинается выбор между американскими танками Abrams и германскими танками. Проблема с последними, кроме политической составляющей, их, честно говоря, нет. Нужно либо производить новые, либо брать у других государств. Новые – это 2-3 года ожидания. Если мы говорим о наступательной операции через 2-3 месяца, учитывая политические предпосылки для нее, то мы скорее можем надеяться на американские танки. Там проблема с логистикой — легче воевать на немецких танках, они проще потребностей европейского театра боевых действий. Вопрос с танками стоит на первом плане, но мы не знаем, как он будет решен.

У границы с Украиной стоит 5 батальонно-тактических групп войск Беларуси

С точки зрения ландшафта и предпосылок для наступления есть только пять переходов на участке границы с Беларусью. Все эти 5 участков транспортных коридоров находятся под нашим контролем с точки зрения подготовки. С другой стороны, в зоне границы размещено 5 БТГр белорусов и группа спецназа, который действительно могут проводить провокационные действия. Предпосылок для проведения наступательных операций нет – группировка не сформирована. В любом случае внимание всех разведслужб приковано к этому участку фронта. Думаю, никаких неожиданностей не произойдет. Потенциал иной, эффекта неожиданности не будет. Если они двигаются на нашу территорию — это будет хорошей предпосылкой для уничтожения объектов, которые нам долго угрожают — и аэродромы, и самолеты РФ и Беларуси, которые используются для ударов по нашей территории.

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