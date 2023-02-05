Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В украинской военной традиции нет такого, чтобы мы боролись до конца, удерживая огромными жертвами территории. Для нас главное – сохранить жизнь и здоровье наших людей. Мы боремся против врага и пытаемся уничтожить их на нашей земле", - пояснил Варченко.

Военнослужащий ВСУ отметил, что украинская армия использовала Бахмут для масштабного уничтожения российского личного состава

"Бахмут стал символом этой войны. Конечно, он сделан идеологическим символом для РФ. Однако главное, что Бахмут выполнял и выполняет свою роль мясорубки для российской армии. Конечно военно-политическое руководство Украины взвешивает цену почти разрушенного населенного пункта и жизни наших военнослужащих. И жизнь наших воинов здесь важнее. Наша военная мощь еще имеет силы для обороны Бахмута. Однако, если встанет вопрос оставить любой населенный пункт или сохранить жизнь нашим бойцам, ответ здесь

очевиден", - добавил он.