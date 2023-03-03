Бахмут выполнил свои задачи, мы можем отойти, - военный эксперт Грабский

Такое мнение он высказал в эфире Эспресо.

Военный эксперт прокомментировал возможность отхода украинских войск от Бахмута.

"Отход от Бахмута исключать нельзя, это вполне возможно. Если объективно подходить к ситуации, которая сложилась с выходом противника в район населенного пункта Хромово, то проблемы поставок для наших подразделений, которые держат Бахмут, значительно выросли. Противник также оказывает давление на наши позиции на левом берегу реки Бахмутки, то есть в районе сельской застройки Бахмута. Рассматривается вопрос, чтобы оттуда отойти. Осуществляется определенное перемещение отдельных подразделений, что свидетельствует о наших возможностях перестраивать боевые порядки для ведения арьергардных боев", - объяснил полковник запаса.

Сергей Грабский отметил, что южный фланг нашей группировки держится, однако поставки туда затруднены.

"Мы можем предположить, что может быть принято решение об отходе из Бахмута. По моему субъективному мнению, Бахмут свои задачи выполнил. Задача измеряется возможностями противника совершать определенные действия. Если был риск наступления врага по другим направлениям, то задача Бахмута состояла, чтобы этот риск уменьшить или сделать невозможным. Речь идет о выполнении задачи, которая ставилась по уменьшению угрозы, например, для Киева, т.е. делают невозможным сосредоточение его войск на других направлениях. Враг втянулся в боевые действия, которые ограничиваются буквально пятью направлениями именно на восточном фронте. Таким образом, это тяжелое сражение с серьезными потерями с обеих сторон на Бахмутском направлении сделало невозможным проведение наступательных операций противника как на юге, так и севере. Мы можем отойти от Бахмута, и по карте видно, что это сильно ситуацию не изменит", - отметил военный эксперт.

Грабский выразил большие сомнения, что противник сможет выполнить свой политический заказ – выйти на границы Луганской и Донецкой областей до 31 марта, это технически невозможно.