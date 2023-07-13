Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Дружковского городского совета Николай Довбня.

"Борьба идет в основном вблизи Бахмута и это крепость. Бахмут выполнил по состоянию на сейчас функцию защиты всего неоккупированного Донбасса - Дружковка, Краматорск, Славянск, Константиновка. Почему это произошло? Потому что удержался Часов Яр - вершина с которой идет весь обстрел. Конечно, как только мы окружим Бахмут и все выведется, речь будет идти дальше, чтобы восстанавливать - начинать строить. Я уверен, что мы начнем строить", - считает Довбня.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой на Донетчине, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий.

4 июля писалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. А Генштаб ВСУ отмечал: с начала контрнаступления ВСУ освободили 169 км² украинской земли на Мелитопольском и Бердянском направлениях - площадь соразмерна размерам Одессы. На Бахмутском направлении Силы обороны вернули 24 км украинских территорий.

12 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны сдерживают наступление войск РФ на востоке, продвигаются на флангах Бахмута и уничтожают врага на юге.