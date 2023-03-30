Об этом и не только мировые СМИ писали 30 марта:

The New York Times:

Американские журналисты The New York Times написали статью о "величайшей битве в Украине", или почему Россия и Украина воюют за город, имеющий малое стратегическое значение.

В начале этого месяца глава НАТО предупредил, что ожесточенное сражение за украинский город Бахмут может завершиться победой России в течение нескольких дней. Через три недели его прогноз так и не сбылся. Украина и Россия до сих пор борются за контроль над городом.

Тупиковая ситуация обошлась дорогой ценой для обеих сторон, особенно для России. Украинские чиновники подсчитали, что на каждого утраченного солдата Россия потеряла семь. Россия пыталась пополнить свои ряды, позволяя воевать пленным, но почти исчерпала запас и тех рекрутов.

Сражение также отняло значительные потери в боеприпасах, транспортных средствах и другой военной технике — и ушло много времени. Впервые Бахмут упоминается в этом контексте еще в июле, когда Россия усилила свои атаки вблизи города.

Россия все еще может захватить Бахмут, и некоторые аналитики ожидают, что она это сделает. Но борьба за город стала еще одним примером того, что Украина бросает вызов и Россия выступает хуже, чем ожидали многие эксперты. Обе стороны так много вложили в Бахмут, что это может иметь важные последствия для всей последующей войны.

Кроме того, американские журналисты написали репортаж из Бахмута. Украинские командиры говорят, что они исчерпали неустанные нападения России на восточный город, хотя солдаты говорят, что цена за это – их жизнь была высока.

Спрятанный в недрах здания без обозначения, удаленный от боев, командный центр, управлявший операциями в городе Бахмут, был высокотехнологичен и гудел. Солдаты смотрели на видеоэкраны с прямой трансляцией разрушенных построек и поля боя, покрытого кратерами.

"Враг исчерпал все свои резервы", - сказал во вторник командир, 40-летний полковник Евгений Межевикин, сидя на кресле, пока вокруг него работали группы артиллерии, противовоздушной обороны и сбора разведывательной информации.

Также в The New York Times написали о спутниковых изображениях из космоса, которые показывают, как "Украина становится темной" из-за российских беспилотников и ракет.

"Американский спутник обнаружил это помрачение всей нации, создав яркий спутник к портретам несчастья и настойчивости ее народа. Спутниковые изображения мерцающих по всей Украине городских огней подчеркивают масштабы гуманитарной катастрофы таким образом, который иначе трудно представить", - пишут журналисты.

Politico:

В Politico написали, что Россия хочет получить боеприпасы от Северной Кореи. Белый дом заявил в четверг, что Россия стремится получить больше боеприпасов в Северной Корее, чтобы усилить свою войну против Украины. Москва обратилась за помощью в другие страны, такие как Иран, поскольку она продолжает тратить оборудование и боеприпасы на поле боя.

Во время брифинга с журналистами представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что Владимир Путин, скорее всего, пришлет продовольствие Пхеньяну в обмен на боеприпасы.

Кроме этого, в Politico написали о выступлении в парламенте Германии короля Чарльза III, который сказал, что вооружить Украину требовало отваги . Визит монарха в Берлин рассматривается как часть перезагрузки внешней политики Великобритании после Brexit. Король Чарльз III приветствовал "смелый" шаг Германии по оказанию военной поддержки Украине, когда он говорил о британско-германских связях в историческом обращении к Бундестагу в четверг.

Во время своей первой заграничной поездки в качестве монарха Великобритании Чарльз сказал собранным законодателям, что Германия и Соединенное Королевство "взяли на себя важную роль лидера" после полномасштабного вторжения России в Украину.

The Washington Post:

В The Washington Post написали о том, что в России спецслужбы задержали их журналиста. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) арестовала репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, гражданина США, работающего в московском бюро газеты, и обвинила его в шпионаже в пользу Соединенных Штатов.

ФСБ в своем заявлении обвинила Гершковича в сборе информации о российском военном предприятии, но не привела никаких доказательств. The Wall Street Journal решительно опровергла обвинения и требует, что журналиста освободили от обвинений.

Кроме этого в The Washington Post написали статью о том, что российские тайные операции имеют серьезную слабость – это их тщеславие . Рассказ о бразильском студенте Викторе Мюллере Феррейре, а точнее, якобы российском агенте Сергее Черкасове, — замечательная современная история шпионажа. Но если этот рассказ подробно описывает сильные стороны российских тайных операций, он также раскрывает их слабые стороны.

The Guardian:

В The Guardian написали большое интервью с историком Тимоти Снайдером, как он стал ведущим интерпретатором наших темных времен. Историки не имеют права делать прогнозы, но профессор Йельского университета Тимоти Снайдер стал известен своими ужасающими оговорками – и многие из них оправдались.

Первые месяцы войны прошли для украинцев относительно хорошо – факт, удививший многих наблюдателей, но не Снайдера. Почему? Журналисты расспросили известного историка о важных выводах, которые должен сделать мир по поводу войны в Украине и вообще значение Украины в современной геополитике.

Кроме этого The Guardian посвятили репортаж Херсону: от рая украинского освобождения до ада российской бомбардировки. В ноябре 2022 года украинские войска освободили южный город Херсон от российской оккупации. Но когда российские войска отступили за Днепр, радость быстро превратилась в кошмар, город подвергался ежедневному обстрелу минометами, ракетами и даже танковыми снарядами. Просто выживать каждый день стало делом удачи, и многие мирные жители бежали.

CNN:

В CNN написали о четырех банкирах, которые помогали близкому другу президента России Владимиру Путину перевести миллионы долларов через счета в швейцарских банках , признали виновными в невыполнении должной проверки финансовых операций. В четверг этих четырех признали виновными в помощи Сергею Ролдугину, концертирующему виолончелисту, которого правительство Швейцарии назвало "кошельком Путина". Руководители — трое россиян и один швейцарец — помогли Ролдугину, крестному отцу старшей дочери Путину Марии, положить миллионы франков на счета в швейцарских банках между 2014 и 2016 годами.

Также в CNN написали о том, что Владимир Путин признает, что санкции могут нанести ущерб экономике России . Президент РФ признал, что санкции Запада, направленные на лишение Кремля средств для вторжения в Украину, могут нанести удар по экономике России.

Это редкое признание российского лидера, неоднократно настаивавшего на том, что российская экономика остается устойчивой и что санкции нанесли ущерб западным странам, повысив инфляцию и цены на энергоносители.

Путин сказал, что экономика России растет с июля, отчасти благодаря укреплению связей с "странами Востока и Юга", вероятно, подразумевая Китай и некоторые африканские страны. Он также отметил важность внутреннего спроса для экономики, отметив, что он становится ведущим двигателем роста.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты Gazeta Wyborcza написали о том, что в Беларуси задержан россиянин, дочь которого нарисовала антивоенный плакат. За антивоенный рисунок 12-летнего ребенка отправили в детский дом, а его отца – в тюрьму. Мужчину задержали в Минске по заданию российских служб.

Также польские журналисты написали об актере русского театра, Артуре Шувалове, который порезал себе вены на сцене и таким образом выразил протест против увольнения режиссера, осудившего войну в Украине. Спектакль имел место в Драматическом театре в Улан-Уде.