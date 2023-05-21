Бахмут в полуокружении ВСУ, - Маляр
Вооруженные Силы Украины взяли Бахмут в полуокружение, что позволяет уничтожать россиян - врагу в подконтрольной части города приходится обороняться
Об этом написала заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram .
"Врагу не удалось окружить Бахмут и они потеряли часть господствующих высот вокруг города. То есть продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу нахождение в Бахмуте", - отметила она.
Маляр подчеркнула, что ВСУ сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе объекта "Самолет"
Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться.
- Напомним, 20 мая главарь российской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут. На что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила , что в Бахмуте тяжелые бои, а ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет".
- В вечерней (20 мая) и утренней (21 мая) сводках Генштаба речь шла о продолжающихся боях за город.
- Минобороны РФ заявило о якобы взятии города в полночь 21 мая.
- 21 мая утром СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о потере контроля ВСУ над городом Бахмут Донецкой области. Впоследствии представитель президента Сергей Никифоров заявил об ошибке и отметил, что президент отрицал взятие Бахмута.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый днем 21 мая заявил, что Силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части Бахмута.
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