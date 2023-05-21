Бахмут в полуокружении ВСУ, - Маляр

Об этом написала заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram .

"Врагу не удалось окружить Бахмут и они потеряли часть господствующих высот вокруг города. То есть продвижение наших войск в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно усложняет врагу нахождение в Бахмуте", - отметила она.

Маляр подчеркнула, что ВСУ сохраняют контроль над промышленными и инфраструктурными объектами и частным сектором Бахмута в районе объекта "Самолет"

Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться.