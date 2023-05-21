Бахмут уничтожен, бои продолжаются в юго-западной части города, - Череватый
Силы обороны продолжают удерживать позиции в юго-западной части Бахмута, россияне не взяли город окончательно
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Суспільному .
"Президент правильно сказал: город по сути снесен с лица земли. Наши подразделения сообщают, что ситуация крайне тяжелая. ВСУ удерживают фортификационные сооружения и несколько помещений в юго-западной части города. Идут тяжелые бои", - отметил он.
По словам Череватого, Россия уделяет Бахмуту слишком много символического значения.
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"Россия привлекает внимание к этому Бахмуту, будто они взяли Днепр. На самом деле не взяли окончательно. Город уничтожен, никакой военной и даже политической пользы он им не несет. Взять за 9 месяцев районный центр не взяли. Мы пытаемся давить на флангах, не давать им покоя и по возможности контратаковать", - добавил он.
- Напомним, 20 мая главарь российской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут. На что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила , что в Бахмуте тяжелые бои, а ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет".
- В вечерней (20 мая) и утренней (21 мая) сводках Генштаба речь шла о продолжающихся боях за город.
- Минобороны РФ заявило о якобы взятии города в полночь 21 мая.
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