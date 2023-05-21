Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Суспільному .

"Президент правильно сказал: город по сути снесен с лица земли. Наши подразделения сообщают, что ситуация крайне тяжелая. ВСУ удерживают фортификационные сооружения и несколько помещений в юго-западной части города. Идут тяжелые бои", - отметил он.

По словам Череватого, Россия уделяет Бахмуту слишком много символического значения.

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"Россия привлекает внимание к этому Бахмуту, будто они взяли Днепр. На самом деле не взяли окончательно. Город уничтожен, никакой военной и даже политической пользы он им не несет. Взять за 9 месяцев районный центр не взяли. Мы пытаемся давить на флангах, не давать им покоя и по возможности контратаковать", - добавил он.