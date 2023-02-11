Бахмут, Угледар, Марьинка. Залужный пообщался с Марком Милли

Об этом сообщили 11 февраля в telegram-канале главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

В частности, отмечается, что Залужный проинформировал своего коллегу об итогах последней массированной ракетной атаки РФ, подчеркнул значение средств противовоздушной обороны и в очередной раз поблагодарил за их предоставление.

"Поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море", - отмечается в сообщении.

Залужный добавил, что во время разговора они также обсудили ход боевых действий. Отметил, что наиболее напряженная ситуация сегодня на Донецком направлении, здесь противник ежедневно совершает до 50 атак.

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"Ожесточенные бои продолжаются в районе Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону. На некоторых участках фронта нам удалось восстановить ранее утраченные позиции и закрепиться там. Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и принимаем меры по стабилизации линии фронта вокруг этого города ", – добавил главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, он также отметил, что залог успеха на поле боя - эффективное огневое поражение, требующее соответствующего количества вооружения и боеприпасов.

"Поблагодарил генерала Милли за понимание потребностей Сил обороны для отпора российской вооруженной агрессии, значительный персональный вклад в приближение нашей Победы и непоколебимую поддержку Украины", - говорится в сообщении.