Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо ".

"ВСУ перебросили на Бахмутское направление до 3-4 бригад с разных направлений, включая бригады, которые стояли на правом берегу Днепра. Там произошла ротация отдельных бригад, которые держали оборону в пригороде Бахмута длительное время, что повысит эффективность наших войск", - отметил Згурец.

По словам эксперта, ситуация вокруг Бахмута стабилизируется в ближайшее время.

Все попытки противника пробиться с востока в пригород и войти в Бахмут, еще больше сдерживают российские силы. Все направления вокруг Бахмута уже под контролем ВСУ. Ситуация вокруг Клещеевки стабилизировалась, где враг пытался двигаться. К этому населенному пункту сложно подойти врагу. Бахмут в состоянии удержать российское нашествие под Бахмутом, а ВСУ - и дальше перемалывать силы противника", - добавил Згурец.

Офицер 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Афанасьев отметил , что на Бахмутском направлении враг использует тактику ночного боя

Последние заявления спикера российского диктатора Дмитрия Пескова свидетельствуют, что в кремле и дальше надеются полностью оккупировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

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