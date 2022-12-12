Бахмут способен удержать российское нашествие, а ВСУ - и дальше перемалывать силы врага, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что ситуация вокруг Бахмута стабилизируется в ближайшее время
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо ".
"ВСУ перебросили на Бахмутское направление до 3-4 бригад с разных направлений, включая бригады, которые стояли на правом берегу Днепра. Там произошла ротация отдельных бригад, которые держали оборону в пригороде Бахмута длительное время, что повысит эффективность наших войск", - отметил Згурец.
По словам эксперта, ситуация вокруг Бахмута стабилизируется в ближайшее время.
Все попытки противника пробиться с востока в пригород и войти в Бахмут, еще больше сдерживают российские силы. Все направления вокруг Бахмута уже под контролем ВСУ. Ситуация вокруг Клещеевки стабилизировалась, где враг пытался двигаться. К этому населенному пункту сложно подойти врагу. Бахмут в состоянии удержать российское нашествие под Бахмутом, а ВСУ - и дальше перемалывать силы противника", - добавил Згурец.
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