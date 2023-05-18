Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Восточный плацдарм не оправдал надежд врага. Бахмут продемонстрировал различие двух армий, двух доктрин, двух философий ведения войны, двух философий обороны своей страны. Если россияне пытались захватить Бахмут под праздники и символы, то украинская армия сражается с противником относительно тактической и оперативной ситуации. ВСУ не привязывают себя к датам, но привязывают себя к успеху. Бахмут был ожидаемым результатом того, что враг будет вынужден оттуда отступать", - подчеркнул Тимочко.

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, Бахмут продемонстрировал внутренние подковерные игры и конфликты российской армии с частными армиями.

"На флангах Бахмута ВСУ успешно разбивают не только вагнеровцев, но и другие ЧВК. Частная компания "Ветеран" была переброшена на Донетчину для усиления, потому что регулярная армия РФ оказалась неспособна выполнять задачи", - заметил Тимочко.