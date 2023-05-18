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Бахмут продемонстрировал подковерные игры и конфликты российской армии с ЧВК, - глава Совета резервистов Сухопутных войск

18 мая, 2023 четверг
11:26
Война с Россией

Военнослужащий и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что регулярная армия РФ оказалась неспособна выполнять стратегические задачи

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Восточный плацдарм не оправдал надежд врага. Бахмут продемонстрировал различие двух армий, двух доктрин, двух философий ведения войны, двух философий обороны своей страны. Если россияне пытались захватить Бахмут под праздники и символы, то украинская армия сражается с противником относительно тактической и оперативной ситуации. ВСУ не привязывают себя к датам, но привязывают себя к успеху. Бахмут был ожидаемым результатом того, что враг будет вынужден оттуда отступать", - подчеркнул Тимочко.

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, Бахмут продемонстрировал внутренние подковерные игры и конфликты российской армии с частными армиями.

"На флангах Бахмута ВСУ успешно разбивают не только вагнеровцев, но и другие ЧВК. Частная компания "Ветеран" была переброшена на Донетчину для усиления, потому что регулярная армия РФ оказалась неспособна выполнять задачи", - заметил Тимочко.

  • В Институте изучения войны отметили, что российские войска теряют инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак защитников.
  • Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил , что украинские Силы обороны за сутки 17 мая преодолели почти 2 километра расстояния на Бахмутском направлении.
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