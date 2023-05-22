Бахмут превратился в ловушку для врага, - Згурец об управлении высот города Силами обороны
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что управление господствующими высотами города Бахмут принадлежит Вооруженным Силам Украины
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Украинская сторона будет реализовывать свой замысел, который направлен на то, чтобы Бахмут стал реальной ловушкой для подразделений, которые находятся в самом городе. Если на тактическом уровне противник вышел на административные границы Бахмута, то на оперативном уровне речь идет о системной ловушке. Потому что на южном и на северном флангах подразделения Вооруженных Сил и Сил обороны осуществляют наступательные действия, там непросто, но идет продвижение как раз к этим господствующим высотам", - рассказал Сергей Згурец.
Речь идет о направлении выхода на Берховку на севере и Клищиевке – на юге. В частности, там ведут боевые действия 3-я штурмовая бригада ВСУ и другие подразделения.
"Выход на эти высоты превращает Бахмут в ловушку, потому что с этих высот фактически можно сделать невозможным поставки чего-либо в город, где находится львиная часть подразделений Вагнера, поэтому они сейчас пытаются, я так понимаю, быстро бежать из Бахмута", - пояснил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express
Згурец подчеркнул, что выводы зарубежных экспертов склоняются к тому, что оборона города была оправдана, ведь за это время состоялась подготовка сил наступления, которые будут развивать свои действия и в других направлениях.
"Бахмут стал мясорубкой для противника и сейчас он туда все равно будет перебрасывать подразделения резервы потому, что политически, честно говоря, уже не может отойти из Бахмута с такими потерями и теперь с этими заявлениями, что они захватили Бахмут, условно говоря, будет интересно смотреть , как эта мясорубка российских войск будет представляться пропагандой. Наличие нашей артиллерии на господствующих высотах позволяет уничтожать силы в самом городе, речь идет о снабжении тремя трассами и контроле Берховки, Клещиевки, Часов Яр", - добавил эксперт.
- 20 мая главарь российского ПИК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут. На что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила , что в Бахмуте тяжелые бои, а ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет".
- В вечернем (20 мая) и утреннем (21 мая) сводках Генштаба речь шла о продолжающихся боях за город.
- Минобороны РФ заявило о взятии города в полночь 21 мая.
- 21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила , что Вооруженные Силы Украины взяли Бахмут в полуокружение, что дает возможность уничтожать россиян – врага в подконтрольной части города приходится обороняться.
- В тот же день командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сказал, что украинские воины продвигаются по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаются к взятию города в тактическое окружение.
- А спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул : украинские защитники в воскресенье продвинулись на около 200 метров на некоторых участках возле Бахмута. Кроме того, они продолжают удерживать юго-западный участок города.
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