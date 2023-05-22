Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Украинская сторона будет реализовывать свой замысел, который направлен на то, чтобы Бахмут стал реальной ловушкой для подразделений, которые находятся в самом городе. Если на тактическом уровне противник вышел на административные границы Бахмута, то на оперативном уровне речь идет о системной ловушке. Потому что на южном и на северном флангах подразделения Вооруженных Сил и Сил обороны осуществляют наступательные действия, там непросто, но идет продвижение как раз к этим господствующим высотам", - рассказал Сергей Згурец.

Речь идет о направлении выхода на Берховку на севере и Клищиевке – на юге. В частности, там ведут боевые действия 3-я штурмовая бригада ВСУ и другие подразделения.

"Выход на эти высоты превращает Бахмут в ловушку, потому что с этих высот фактически можно сделать невозможным поставки чего-либо в город, где находится львиная часть подразделений Вагнера, поэтому они сейчас пытаются, я так понимаю, быстро бежать из Бахмута", - пояснил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express

Згурец подчеркнул, что выводы зарубежных экспертов склоняются к тому, что оборона города была оправдана, ведь за это время состоялась подготовка сил наступления, которые будут развивать свои действия и в других направлениях.



"Бахмут стал мясорубкой для противника и сейчас он туда все равно будет перебрасывать подразделения резервы потому, что политически, честно говоря, уже не может отойти из Бахмута с такими потерями и теперь с этими заявлениями, что они захватили Бахмут, условно говоря, будет интересно смотреть , как эта мясорубка российских войск будет представляться пропагандой. Наличие нашей артиллерии на господствующих высотах позволяет уничтожать силы в самом городе, речь идет о снабжении тремя трассами и контроле Берховки, Клещиевки, Часов Яр", - добавил эксперт.